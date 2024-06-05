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Fiat Ege'a nın babası Türkiye'ye gelecek! Milyonlarca satacak bu model için tarih netleşti! Peynir ekmek gibi satılacak

Fiat, Türkiye pazarında önemli bir müşteri kitlesine sahip olan popüler sedan modeli Egea'nın yerine sürpriz bir model getirmeye hazırlanıyor. İtalyan otomotiv devi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek ve tüketicilere daha yenilikçi bir seçenek sunmak amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 19:09 Güncelleme 05 Haziran 2024, 19:09
Fiat Ege’a nın babası Türkiye’ye gelecek! Milyonlarca satacak bu model için tarih netleşti! Peynir ekmek gibi satılacak

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Fiat, Türkiye pazarında önemli bir müşteri kitlesine sahip olan ve uzun yıllardır başarılı bir şekilde varlığını sürdüren bir marka olarak dikkat çekiyor. Şimdi ise, popüler sedan modeli Egea'nın yerine sürpriz bir model getirmeye hazırlanıyor. İşte, detaylar...

FİAT EGEA'NIN YERİNE GELECEK O MODEL

Fiat, Türkiye pazarında uzun süredir başarılı bir şekilde yer alan Egea Sedan modelinin yerine yeni bir sedan model getirmeye hazırlanıyor. Fiat'ın Türkiye pazarında sunacağı yeni model, Fiat Cronos olacak.

FİAT CRONOS

Fiat Cronos, Egea'nın yerine getirilecek olan sedan modeli olarak öne çıkıyor. Direkt olarak makyajlı haliyle Türkiye pazarına sunulacak olan Fiat Cronos, Türkiye'de Linea ismiyle değil, kendi adıyla satışa sunulacak.

FİYAT VE ÖZELLİKLER

Fiat Cronos'un Türkiye pazarında satışa sunulacak olan hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Otomobilin fiyatının Egea ile benzer seviyelerde olacağı ve lansman döneminde önemli fiyat avantajlarıyla sunulacağı söyleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni güvenlik yasalarına uygun olarak üretilen Fiat Cronos'un, bu yılın son çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkması planlanıyor.

Fiat CronosFiat Cronos

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Elbette, bu bilgiler Fiat'a yakın kaynaklardan derlenmiş söylentilerdir. Kesin bilgilerin Fiat tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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