Fiat Ege’a nın babası Türkiye’ye gelecek! Milyonlarca satacak bu model için tarih netleşti! Peynir ekmek gibi satılacak

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Fiat, Türkiye pazarında önemli bir müşteri kitlesine sahip olan ve uzun yıllardır başarılı bir şekilde varlığını sürdüren bir marka olarak dikkat çekiyor. Şimdi ise, popüler sedan modeli Egea'nın yerine sürpriz bir model getirmeye hazırlanıyor. İşte, detaylar...



FİAT EGEA'NIN YERİNE GELECEK O MODEL Fiat, Türkiye pazarında uzun süredir başarılı bir şekilde yer alan Egea Sedan modelinin yerine yeni bir sedan model getirmeye hazırlanıyor. Fiat'ın Türkiye pazarında sunacağı yeni model, Fiat Cronos olacak. FİAT CRONOS Fiat Cronos, Egea'nın yerine getirilecek olan sedan modeli olarak öne çıkıyor. Direkt olarak makyajlı haliyle Türkiye pazarına sunulacak olan Fiat Cronos, Türkiye'de Linea ismiyle değil, kendi adıyla satışa sunulacak.