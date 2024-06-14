Fiat Egea 207, Honda 225 bin TL indirimi duyurdu! 7 Temmuz öncesi fiyat listesi dibi gördü

Otomobil almayı düşünenler için ideal bir zaman olan bu dönemde, Fiat ve Honda'nın sunduğu indirimlerle beraber, otomotiv pazarında hareketlilik gözle görülür şekilde artıyor. İşte Fiat Egea ve Honda indirim leri...

FIAT EGEA İNDİRİMİ

Fiat Egea'da Dev İndirim Başladı! Fiat, Haziran ayı boyunca Egea modellerinde muazzam indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında, 2024 model Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP için önerilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim yapılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımlar hariç tutulduğunda, bu indirimler ile araç fiyatında 207 bin TL'ye varan avantajlar sağlanıyor. Ancak kampanya stoklarla sınırlı ve kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat bayisine başvurabilirsiniz.