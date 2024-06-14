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Fiat Egea 207, Honda 225 bin TL indirimi duyurdu! 7 Temmuz öncesi fiyat listesi dibi gördü

Otomotiv sektöründe heyecan dolu günler yaşanıyor! Fiat ve Honda markaları, 7 Temmuz öncesinde sundukları muhteşem indirim kampanyalarıyla sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Fiat ve Honda'nın bu kampanyaları, otomobil tutkunlarını showroomlara çekiyor. Hem Fiat hem de Honda'nın sunduğu cazip fiyat avantajlarıyla birlikte, geniş model yelpazeleri de tüketicilere seçim özgürlüğü sağlıyor. İşte Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 23:04 Güncelleme 14 Haziran 2024, 23:04

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Otomobil almayı düşünenler için ideal bir zaman olan bu dönemde, Fiat ve Honda'nın sunduğu indirimlerle beraber, otomotiv pazarında hareketlilik gözle görülür şekilde artıyor. İşte Fiat Egea ve Honda indirimleri...

FIAT EGEA İNDİRİMİ

Fiat Egea'da Dev İndirim Başladı! Fiat, Haziran ayı boyunca Egea modellerinde muazzam indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında, 2024 model Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP için önerilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim yapılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımlar hariç tutulduğunda, bu indirimler ile araç fiyatında 207 bin TL'ye varan avantajlar sağlanıyor. Ancak kampanya stoklarla sınırlı ve kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat bayisine başvurabilirsiniz.

Fiat kampanyasıFiat kampanyası

FİAT EGEA FİYATLARI (HAZİRAN 2024)

Model Fiyat (TL)
Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP 799.900

Not: Yukarıdaki fiyatlar, metalik renk ve ekstra donanımları içermemektedir. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve detayları araç modeli ve donanımına göre değişkenlik gösterebilir.

HONDA İNDİRİMİ

Honda'dan Büyük Fırsatlar! Honda ise birbirinden cazip indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle City, HR-V ve Civic modellerinde sunulan 225.000 TL'ye varan indirimler, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek cinsten. Ayrıca ön ve arka park sensörlerinde %25'e varan indirimler de mevcut. Güncel fiyat listesi ve detaylı bilgi için Honda yetkili satıcılarına danışabilirsiniz.

HONDA FİYAT LİSTESİ (HAZİRAN 2024)

Model Fiyat (TL)
CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Elegance 2.160.000
CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Executive 2.371.000
CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Executive+ 2.551.000
HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.672.000
HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Advance 1.733.000
HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Style 1.855.000
Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.690.000
Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 1.733.000
Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.690.000
Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 1.733.000

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