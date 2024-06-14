Fiat Egea 207, Honda 225 bin TL indirimi duyurdu! 7 Temmuz öncesi fiyat listesi dibi gördü

Otomobil almayı düşünenler için ideal bir zaman olan bu dönemde, Fiat ve Honda'nın sunduğu indirimlerle beraber, otomotiv pazarında hareketlilik gözle görülür şekilde artıyor. İşte Fiat Egea ve Honda indirimleri...
Otomobil almayı düşünenler için ideal bir zaman olan bu dönemde, Fiat ve Honda'nın sunduğu indirimlerle beraber, otomotiv pazarında hareketlilik gözle görülür şekilde artıyor. İşte Fiat Egea ve Honda indirimleri...
FIAT EGEA İNDİRİMİ
Fiat Egea'da Dev İndirim Başladı! Fiat, Haziran ayı boyunca Egea modellerinde muazzam indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında, 2024 model Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP için önerilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim yapılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımlar hariç tutulduğunda, bu indirimler ile araç fiyatında 207 bin TL'ye varan avantajlar sağlanıyor. Ancak kampanya stoklarla sınırlı ve kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat bayisine başvurabilirsiniz.
FİAT EGEA FİYATLARI (HAZİRAN 2024)
|Model
|Fiyat (TL)
|Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP
|799.900
Not: Yukarıdaki fiyatlar, metalik renk ve ekstra donanımları içermemektedir. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve detayları araç modeli ve donanımına göre değişkenlik gösterebilir.
HONDA İNDİRİMİ
Honda'dan Büyük Fırsatlar! Honda ise birbirinden cazip indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle City, HR-V ve Civic modellerinde sunulan 225.000 TL'ye varan indirimler, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek cinsten. Ayrıca ön ve arka park sensörlerinde %25'e varan indirimler de mevcut. Güncel fiyat listesi ve detaylı bilgi için Honda yetkili satıcılarına danışabilirsiniz.
|Model
|Fiyat (TL)
|CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Elegance
|2.160.000
|CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Executive
|2.371.000
|CR-V 1.5 L VTEC Turbo Benzin Executive+
|2.551.000
|HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance
|1.672.000
|HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Advance
|1.733.000
|HR-V 1.5 L Hibrit Otomatik Style
|1.855.000
|Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+
|1.690.000
|Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+
|1.733.000
|Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+
|1.690.000
|Civic 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
|1.733.000