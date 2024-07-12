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Devlet 225 Bin TL'ye satıyor! Toyota Corolla, Ford Mondeo, Volvo XC 70!

Devletin kelepir ikinci el araç satışları ile araba sahibi olma fırsatı! Araç fiyatları yarı yarıya düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:08 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:26
Devlet 225 Bin TL’ye satıyor! Toyota Corolla, Ford Mondeo, Volvo XC 70!

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil fiyatlarına müdahale ederek yeni araç satışları ile birlikte devletin kelepir ikinci el araç satışlarına başladı. Devletin elinde bulunan, gümrükte kalmış ve kullanılabilir durumda olan araçlar, vatandaşlara uygun fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsat, ikinci el otomobil satın almayı planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Devlet Ucuz Araba Satıyor!

Ticaret Bakanlığı, devletin elinde bulunan ve gümrükte kalmış ikinci el araçları satışa çıkarmaya devam ediyor. Bu satışlar, vatandaşlara ucuz fiyata araba alma imkanı sunuyor. Devletin güvencesi altında gerçekleştirilen bu satışlar, güvenilir bir sistemle yürütülüyor ve ikinci el otomobil almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

E-İhale İle Satış Gerçekleştiriliyor

Devletin satışa sunduğu ikinci el otomobilleri satın almak oldukça kolay. E-ihale sistemi üzerinden teklif verilerek araçlar satın alınabiliyor. Sisteme giriş yapan vatandaşlar, tekliflerini vererek araçları satın alma hakkına sahip olabiliyorlar. Belirli bir süre boyunca yapılan geri sayım sonunda en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanıyor. Teklif edilen tutarı ödeyenler, araçlarını teslim alabiliyor.

İhale Bilgileri

İhale Numarası: 2406ERG20230650A1636
İşletme Müdürlüğü: ERGAZİ T.İ.M.
Ana Kategori: Araç
Alt Kategori: Otomobil
Marka: Volvo
Model: XC 70
Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun


Yıl: 2006
Km: Yok, Tespit Edilemedi
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 2521
Yakıt: Benzin
Bulunduğu Yer: Kayseri Akyapı Lojistik Geçici Depolama Yeri
Satışa Esas Bedel: 462.000 ₺
Teminat Bedeli: 46.200 ₺
Başlangıç Bedeli: 346.500 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi: 5 Temmuz 2024
Teklif Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2024
İhale Bitiş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 09:30

Bir Diğer İhale Bilgileri

İhale Numarası: 2406ERG20230648A1815
İşletme Müdürlüğü: ERGAZİ T.İ.M.
Ana Kategori: Araç
Alt Kategori: Otomobil
Marka: Ford
Model: MONDEO
Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
Yıl: 2006
Km: 420966
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1999
Yakıt: Benzin
Bulunduğu Yer: Kayseri Akyapı Lojistik Geçici Depolama Yeri
Satışa Esas Bedel: 285.000 ₺
Teminat Bedeli: 28.500 ₺
Başlangıç Bedeli: 213.750 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi: 5 Temmuz 2024
Teklif Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2024
İhale Bitiş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 09:25

İhale Numarası:
2406ERG20240179A1626

İşletme Müdürlüğü:
ERGAZİ T.İ.M.

Ana Kategori:
Araç

Alt Kategori:
Otomobil

Marka:
Toyota

Model:
Corolla, COROLLA

Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun

Yıl
2004

Km:
123817 (miles)

Vites:
Manuel

Motor Hacmi:
1598

Yakıt:
Dizel

Bulunduğu Yer:
ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
300.000 ₺
Teminat Bedeli:
30.000 ₺
Başlangıç Bedeli:
225.000 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
5 Temmuz 2024
Teklif Başlangıç Tarihi:
10 Temmuz 2024
İhale Bitiş Tarihi:
16 Temmuz 2024 09:10

E-İhale İle Araç Satın Almanın Avantajları

E-ihale sistemi, vatandaşlara şeffaf ve güvenilir bir ortamda araç satın alma imkanı sunuyor. İhaleye katılmak için gerekli adımlar kolayca tamamlanabiliyor ve her adım şeffaf bir şekilde izlenebiliyor. Bu sistem sayesinde, ikinci el araçlar uygun fiyatlarla ve güvenilir bir şekilde satın alınabiliyor. Ayrıca, devletin güvencesi altında gerçekleştirilen bu satışlar, dolandırıcılık riskini de ortadan kaldırıyor.

Satışa Sunulan Araçlar ve Fiyat Avantajları

Devletin satışa sunduğu araçlar, genellikle gümrükte kalmış ve kullanılabilir durumda olan ikinci el araçlar. Bu araçlar, piyasa fiyatlarının oldukça altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar, e-ihale sistemi üzerinden bu araçlara teklif vererek uygun fiyata kaliteli bir araç sahibi olma şansına sahip oluyorlar. Devletin kelepir araç satışları, otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Başvuru ve İhale Süreci

E-ihale sistemine giriş yaparak araçlar için teklif vermek oldukça kolay. Sisteme üye olduktan sonra, satışa sunulan araçlar hakkında detaylı bilgilere ulaşılabiliyor ve istenilen araca teklif verilebiliyor. Belirlenen süre boyunca en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanıyor ve ödemeyi gerçekleştirdikten sonra aracını teslim alabiliyor.

Devletin kelepir ikinci el araç satışlarından nasıl yararlanabilirim? E-ihale sistemine üye olarak satışa sunulan araçlar için teklif verebilirsiniz.

İkinci el araçlar için ihale süreci nasıl işliyor? İhaleye katılanlar, belirli bir süre boyunca en yüksek teklifi vererek aracı satın alma hakkını kazanıyor.

Satışa sunulan araçlar hangi kriterlere göre belirleniyor? Gümrükte kalmış ve kullanılabilir durumda olan ikinci el araçlar satışa sunuluyor.

E-ihale sistemi güvenilir mi? Evet, devletin güvencesi altında gerçekleştirilen satışlar şeffaf ve güvenilirdir.

Araçlar hangi fiyat aralığında satışa sunuluyor? Satışa sunulan araçlar piyasa fiyatlarının oldukça altında fiyatlarla sunuluyor.

İhaleye katılmak için hangi belgelere ihtiyaç var? E-ihale sistemine üye olmanız yeterlidir, araç satın alma işlemleri için gerekli belgeler ihale sonrasında talep edilecektir.

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