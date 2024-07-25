Citroen 409.000 TL’ye, Fiat ise 449.900 TL’ye sıfır otomobil satıyor!

1 Milyon TL Barajı Aşıldı Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerin güncel fiyat listelerine bakıldığında, birçok aracın 1 milyon TL barajını aştığı görülüyor. Özellikle yurt dışında üretilip Türkiye'ye ithal edilen araçlarda bu artış daha belirgin. Türkiye'de üretilen bazı modeller dışında, birçok sıfır kilometre otomobil artık 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durum, tüketiciler için büyük bir şok ve finansal bir yük yaratıyor.

Hyundai i10 En Ucuz Sıfır kilometre otomobiller arasında en ucuz seçenek olarak Hyundai i10 öne çıkıyor. Bu modelin üç farklı versiyonu da 1 milyon TL'nin altında fiyatlarla satılıyor. Hyundai i10'un fiyatları 835.000 TL ile 970.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, tüketiciler için daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Hyundai i20'nin Başlangıç Modeli 1 Milyon TL'nin Altında Hyundai'nin bir diğer popüler modeli olan Hyundai i20 de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Beş farklı versiyonu bulunan bu modelin yalnızca başlangıç versiyonu 1 milyon TL'nin altında satılıyor. Hyundai i20'nin başlangıç versiyonu 970.000 TL'den satışa sunuluyor, bu da tüketiciler için biraz daha uygun bir alternatif oluşturuyor.

Fiat Egea Sedan Türkiye'de üretilen Fiat Egea Sedan, 1 milyon TL'nin altında kalmayı başaran az sayıdaki modellerden biri. Modelin başlangıç versiyonu 969.900 TL'ye satılıyor. Ancak diğer tüm Fiat Egea versiyonları 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu, Türkiye'de üretilen araçların nispeten daha uygun fiyatlarla satılabileceğini gösteriyor.