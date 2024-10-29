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Chery Türkiye’de üretim yapacak! Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor

Son dönemde Türkiye’de satışa sunduğu modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çinli otomotiv devi Chery, önemli bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery’ye geniş bir üretim alanı tahsis edilecek. OSB’nin genişleme planları kapsamında Chery’ye öncelik tanınacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 20:44
Chery Türkiye’de üretim yapacak! Elektrikli araç üretimi o ilde başlıyor

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Son dönemde Türkiye pazarında satışa sunduğu otomobilleriyle büyük ilgi gören Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'de önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Samsun'da kurulması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) kapsamında Chery'ye geniş bir üretim alanı tahsis edilmesi gündemde.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

OSB İçin Genişleme Adımı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 318 hektarlık bir alanın çeşitli firmaların üretimi için kullanılmasına yönelik çalışmalar başladı. Bu proje kapsamında Chery'nin de organize sanayi bölgesinde yer alacağı açıklandı. Başlangıçta diğer firmalara tahsis edilen arazilerden kısıtlamalar yapılarak Chery'ye yer açılması planlandı.

Kıyı Kanunu ve Vergi Paketi Değişiklikleri

Sanayi bölgesinin kıyı şeridinde yer alması, Kıyı Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi paketine eklenen bir maddeyle OSB'nin kuruluşuna izin verilmesi öngörüldü. Ancak söz konusu vergi paketi geri çekilince bu düzenleme de geçersiz kaldı.

Çözüm Tüketici Yasasında Bulundu

Chery'ye yönelik sanayi bölgesi düzenlemesi için alternatif bir yol bulundu. Devam eden tüketici yasası görüşmelerine, sanayi bölgesinin genişlemesi ve OSB kurulmasıyla ilgili maddeler eklendi. Böylece Chery'nin Samsun'da planlanan üretim tesisleri için gerekli hukuki zemin sağlanmış oldu.

Kamu Arazisi Üzerinde Üretim Bedelsiz Gerçekleşecek

Yapılan düzenlemelerle Chery'nin üretim tesisi için kamu arazilerinin kullanılacağı ve bunun için devlete herhangi bir ödeme yapılmayacağı da yasayla garanti altına alındı. Chery'nin bu yatırımının Türkiye'de otomotiv sanayisi için önemli bir gelişme olacağı ve istihdam açısından bölgeye katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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