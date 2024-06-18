Chery araba almak isteyenler dikkat! Almadan önce bunu mutlaka araştırın

Türkiye pazarına yıllar sonra yeniden giriş yapan Chery, otomobil piyasasında büyük bir başarı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde satışlarıyla adeta fırtına gibi esen Chery, müşterilerinin de yüzünü güldürmeyi başardı. İşte detaylar...

CHERY'NİN YÜKSELİŞİ

Son üç ayda en çok satan sıfır otomobiller listesinde Chery modelleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıllardır Fiat Egea'nın zirvede yer aldığı listede, Chery'nin Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ilk beşe girmeyi başardı. Bu başarının ardından Fiat Egea ve Egea Cross fiyatlarında büyük indirimler yapmak zorunda kaldı.