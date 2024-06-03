SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Arabası olanlar hemen buraya baksın! Trafik ışıkları dörtleniyor

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, mevcut trafik sistemlerinin otonom ve elektrikli araçların ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediğini ortaya koydu. Araştırma, günümüzün hızla değişen ve teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı trafik ortamında, geleneksel trafik ışıklarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu bağlamda mevcut yeşil, sarı ve kırmızı ışıklara ek olarak dördüncü bir renk olan "beyaz" ışığın trafik lambalarına eklenmesi gerektiği savunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:55 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:55
Arabası olanlar hemen buraya baksın! Trafik ışıkları dörtleniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elektrikli ve otonom araçların artan kullanımı, trafik yönetim sistemlerinde de yenilikleri zorunlu kılıyor. Bu araçlar, mevcut ışık sistemleriyle tam anlamıyla uyumlu değil çünkü bu sistemler insan sürücülerin tepkilerine göre şekillenmiş durumda. Beyaz ışığın eklenmesi bu yeni araç türlerinin daha verimli bir şekilde trafikte yer almasını sağlayacak bir adaptasyon olarak görülüyor.

4. IŞIK MI GELİYOR?

Araştırmacılar, beyaz ışığın trafik akışını %25 oranında iyileştirebilecek potansiyel taşıdığını belirtiyorlar. Bu, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik problemlerini azaltabilir ve daha akıcı bir trafik akışı sağlayabilir.

Beyaz ışık, özellikle otonom araçların diğer araçlar ve merkezi trafik yönetim sistemleriyle daha akıllıca etkileşim kurmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Araştırmacılar, bu ışığın kullanımının, otonom araçların anlık tepki verme kapasitesini artırarak, daha güvenli ve verimli bir trafik akışı sağlayacağını öngörüyor.

Otonom araçlar, çevresel verileri algılayarak karar verme süreçlerini yönetir. Beyaz ışık, bu süreci daha da iyileştirerek araçların daha hızlı ve güvenilir bilgi almasını sağlar. Bu da, hem trafik güvenliği hem de akışının sürekliliği için büyük önem taşır.

Bu yeni sistem, otonom araçların yanı sıra insan sürücüler için de avantajlar sağlıyor. Beyaz ışık, belirli durumlar ve komutlar için kullanılarak, trafik sinyallerinin daha net anlaşılmasını ve daha hızlı tepki verilmesini mümkün kılar.

PİLOT TEST AŞAMASINDA

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nin akademisyenleri, önerdikleri dört renkli trafik ışığı sistemi üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu yeni sistemi değerlendirmek üzere gerçek dünya koşullarında bir pilot test programı planlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Ceza alacağını anlayan DEM’li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi için tutuklama talebi
Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!
Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı
Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık
SON DAKİKA