885 bin TL’ye 0 otomobil! Dacia bu sefer kantarın topuzunu kaçırdı: Yarı yarıya indirim...

Dacia, zengin model yelpazesiyle her bütçeye hitap etmeyi sürdürüyor. Özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için Dacia Spring, 885.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.
Dacia, zengin model yelpazesiyle her bütçeye hitap etmeyi sürdürüyor. Özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için Dacia Spring, 885.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.
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