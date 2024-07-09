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885 bin TL'ye 0 otomobil! Dacia bu sefer kantarın topuzunu kaçırdı: Yarı yarıya indirim...

Dev otomobil markası Dacia, güncel liste fiyatlarında sürprizlere devam ediyor. Araba almayı düşünen vatandaşlar sıfır otomobil fiyatlarını araştırıyor. Birçok firma sıfır otomobil kampanyalarına hız verirken, Dacia 2024 model araçlarının güncel fiyat listesini duyurdu. İşte 2024 model Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring modellerinin güncel fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 23:49 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 23:51
885 bin TL’ye 0 otomobil! Dacia bu sefer kantarın topuzunu kaçırdı: Yarı yarıya indirim...

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Dacia, zengin model yelpazesiyle her bütçeye hitap etmeyi sürdürüyor. Özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için Dacia Spring, 885.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

🌱 Dacia Spring Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • ⚡ Extreme Electric 65 bg: 885.000 TL (2023 Model)

🚗 Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 💸 Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.066.000 TL
  • 💸 Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.113.000 TL

🚙 Dacia Duster Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 💵 Expression ECO-G 100 bg: 1.177.900 TL
  • 💵 Expression TCe 150 bg EDC: 1.271.000 TL
  • 💵 Essential TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL
  • 💵 Essential TCe 150 bg 4x4: 1.401.000 TL

  • 💵 Expression TCe 150 bg 4x4: 1.443.000 TL
  • 💵 Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.555.000 TL
  • 💵 Journey TCe 150 bg EDC: 1.315.900 TL
  • 💵 Extreme TCe 150 bg EDC: 1.366.900 TL
  • 💵 Journey Blue dCi 115 bg 4x4: 1.624.000 TL

🚐 Dacia Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 💸 Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.240.000 TL
  • 💸 Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.265.000 TL

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