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7 Temmuz'da fiyat listesi 2 ile çarpılacak! Bayilerden sıfır otomobilde SON İNDİRİM uygulandı! Kia, Peugeot, Opel, Nissan, Renault, Fiat, Ford...

Sıfır otomobil fiyatları için araştırmalar hızlandı. Otomotiv sektörünün gözü 7 Temmuz’a çevrildi. Daha önce ciddi paralar ödenerek satın alınan opsiyonel kimi güvenlik uygulamaları, bu tarihten itibaren standart olmak zorunda. Uzmanlara göre, Türkiye’nin de AB mevzuatına uyum çerçevesinde uygulayacağı yeni dönem, eldeki otomobillerin satışını ve ikinci el piyasasını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle markalar peş peşe indirim duyurusuna başladı. İşte 2024 sıfır otomobil kampanyaları...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 22:17 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 22:17
7 Temmuz’da fiyat listesi 2 ile çarpılacak! Bayilerden sıfır otomobilde SON İNDİRİM uygulandı! Kia, Peugeot, Opel, Nissan, Renault, Fiat, Ford...

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2024 yılı, otomotiv sektöründe önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni güvenlik standartları, piyasalarda büyük bir etki yaratabilir. İşte Temmuz öncesi markalar tarafından sunulan son kampanyalar...

7 TEMMUZ'DAN İTİBAREN OTOMOBİLLERDE STANDART HALE GELECEK ÖZELLİKLER VE FİYATLARA ETKİSİ

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik regülasyonu 7 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek. Daha önce opsiyonel olan birçok güvenlik sistemi zorunlu hale gelecek. Bu sistemler arasında acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani frende otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması için 'safety glass' özellikli ön cam, akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve arka park mesafe sensörü bulunuyor.

Yönetmeliğin başlangıç tarihi ve ilerleyişi otomotiv sektöründe kafa karışıklığı yaratıyor. Stokta bulunan araçlar için başlangıçta 12 aylık bir satış süresi tanınmıştı. Ancak, bu süre daha sonra toplam satış adedinin %10'u ile sınırlandırıldı. Avrupa'dan gelen araçlar siparişten 2-3 ay, Asya'dan gelenler ise 4-5 ay önce ülkeye ulaşıyor, bu nedenle standart dışı on binlerce araç stokta kalabilir.

ARAÇ FİYATLARI ARATACAK

Güvenlik ekipmanlarının sıfır araç maliyetlerine etkisi yaklaşık 1.000-2.000 euro olacak. Yeni özelliklerin eklenmesiyle sıfır araçların fiyatları artacak.
el araç pazarı, yeni yönetmelik nedeniyle artan sıfır araç fiyatları ve stok sıkıntıları nedeniyle baskı altında kalacak, bu da ikinci el araç fiyatlarını artırabilir.

Dacia Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Spring Hariç Tüm Modeller: 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %2,69 faiz
  • 2024 Jogger Extreme Turbo 110 bg: ÖTV muafiyetiyle 1.229.500 TL'den başlayan fiyatlar
  • 2024 Duster Extreme TCe 150 bg EDC: 1.365.500 TL'den başlayan fiyatlar
  • 2024 Sandero Stepway Extreme Tce 90 bg CVT: 1.104.500 TL'den başlayan fiyatlar
  • Avantajlı Meslek Grupları (Hemşire ve Çiftçiler): Dosya masrafı yok, 10.000 TL indirim, online satışlarda ilk bakım hediyesi

Ford Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Takas Fırsatı: %3-6 arası indirim (modeline göre)
  • Ford Focus 2023: %4 indirim
  • Ford Courier Ticari Modeller: 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz
  • Ford Puma: 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz (bireysel); 800.000 TL, 12 ay, %2,99 faiz (tüzel)
  • E-Transit: %100 Geri Alım Garantisi
  • Peşin Alım İndirimi: %2-8 arası indirim (modeline göre)
  • Faiz Kampanyaları: 200.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz (2024 modeller); 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz (2023 modeller)

Fiat Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Mevcut Aracı Getirme: Değerinde alım
  • Egea: 250.000 TL, 12 ay, %2,99 faiz
  • 500e: 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya 100.000 TL nakit indirim

Renault Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • SUV Ailesi: 150.000 TL'ye varan takas desteği
  • Clio Techno Esprit Alpine E-Tech: 165.000 TL'ye varan indirim
  • Clio Equilibre: 869.900 TL'den başlayan fiyatlar
  • Kredi Kampanyaları: 200.000 TL kredi, 12 ay vade, %2,69 faiz (Clio hariç tüm versiyonlar); 250.000 TL, 12 ay, %2,19 faiz (Megane E-Tech)
  • ÖTV Muafiyeti: 1.469.000 TL'den başlayan fiyatlar (2024 Megane Sedan Icon); 1.415.500 TL'den başlayan fiyatlar (2023 Captur Touch Plus)
  • Avantajlı Meslek Grupları (Hemşire ve Çiftçiler): Dosya masrafı yok, 10.000 TL indirim

Nissan Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Qashqai e-POWER ve Hafif Hibrit Modelleri: 150.000-240.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel kredi imkanı
  • X-TRAIL E-POWER: 250.000 TL nakit alım indirimi
  • Juke: 100.000 TL nakit alım indirimi ve 200.000 TL, 12 ay, %1,59 faiz (bireysel); 500.000 TL, 36 ay, sabit taksitli kredi (ticari)

Opel Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Corsa ve Crossland: 200.000 TL, 12 ay, %2,49 faiz
  • Mokka, Grandland, Astra: 300.000 TL, 12 ay, %2,49 faiz
  • Combo Life, Combo Cargo, Vivaro City Van: 200.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz
  • Zafira Life: 300.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz

Peugeot Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • 208, E-208, 308, E-308, 2008, E-2008, 3008, 408, 508, 5008: %0 faizli kredi imkanı
  • Boxer Van: %2,99 faiz

Citroën Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • Ami: 120.000 TL, 12 ay, %0 faiz
  • C3: 200.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz
  • C3 Aircross: 250.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz
  • C4 ve Elektrikli E-C4: 250.000-300.000 TL, 12 ay, %0-1,99 faiz

Kia Sıfır Araç Kampanyaları 2024 Mayıs

  • EV6: 250.000 TL indirim ve 750.000 TL, 12 ay, %0 faiz
  • Picanto ve Stonic: 150.000 TL kredi, 12 ay, %2,49 faiz
  • Sportage Hibrit: 300.000 TL kredi, 12 ay, %2,49 faiz ve 100.000 TL indirim
  • Cerato: 60.000 TL indirim, 150.000 TL kredi, 12 ay, %2,49 faiz
  • Niro EV: 100.000 TL indirim, 20.000 TL takas desteği ve 300.000 TL, 12 ay, %1,99 faiz
  • XCeed: 90.000 TL indirim
  • Sportage: 50.000 TL indirim, 300.000 TL kredi, 12 ay, %2,49 faiz
  • Bango: 65.000 TL indirim, 200.000 TL kredi, 12 ay, %1,99 faiz
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