SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü! Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki...

Taşıtta 7 Temmuz paniği, otomotiv sektöründe büyük bir hareketliliğe yol açıyor. Otomobil markaları, yeni vergi düzenlemeleri öncesinde sıfır araçlarda önemli indirimler yaparak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki markaları başta olmak üzere indirimli fiyatları sizler için derledik. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 23:03 Güncelleme 20 Haziran 2024, 23:03
28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü! Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bugün yapılan açıklamalara göre, birçok otomobil markası sıfır araçlarda ciddi indirimler uygulamaya başladı. İndirimler 50 bin liradan başlayıp, yeni kampanyalarla birlikte 430 bin liraya kadar çıktı.

OTOMOBİLDE İNDİRİM

Taşıt sektöründe 7 Temmuz paniği hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv şirketleri, 7 Temmuz'dan önce geçerli olacak yeni kurallar öncesinde sıfır araçlarda büyük indirimler yapmaya başladı. Bugün açıklanan son kampanya ile birlikte, indirimlerin miktarı dikkat çekici bir şekilde arttı. Bazı markalar, sıfır araç fiyatlarında 50 bin liradan başlayan indirimler sunarken, bu indirim miktarı 430 bin liraya kadar yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte, tüketiciler araç alım kararlarını ertelememek için son fırsatları değerlendiriyor. Otomotiv sektöründe yaşanan bu hareketlilik, 7 Temmuz'a doğru artarak devam ediyor.

HONDA

🚗 City

  • Liste Fiyatı: 1.255.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.030.000 TL
  • İndirim Oranı: 17,93%

CITROEN

🚗 e-C4 X

  • Liste Fiyatı: 1.520.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.275.000 TL
  • İndirim Oranı: 16,12%

🚗 C4

  • Liste Fiyatı: 1.452.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.302.000 TL
  • İndirim Oranı: 10,33%

🚗 C3 AirCross

  • Liste Fiyatı: 1.389.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.259.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,36%

🚗 C3

  • Liste Fiyatı: 1.123.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.023.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,9%

OPEL

🚗 Astra

  • Liste Fiyatı: 1.564.900 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.365.000 TL
  • İndirim Oranı: 12,77%

🚗 Mokka

  • Liste Fiyatı: 1.567.900 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.392.000 TL
  • İndirim Oranı: 11,22%

🚗 Crossland

  • Liste Fiyatı: 1.311.900 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.190.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,29%

SUZUKI

🚗 Vitara

  • Liste Fiyatı: 1.588.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.408.000 TL
  • İndirim Oranı: 11,34%

🚗 Jimny

  • Liste Fiyatı: 1.758.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.588.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,67%

🚗 S-Cross

  • Liste Fiyatı: 1.848.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.678.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,2%

🚗 Swift

  • Liste Fiyatı: 1.137.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.037.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,8%

FORD

🚗 Puma

  • Liste Fiyatı: 1.838.500 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.655.200 TL
  • İndirim Oranı: 9,97%

NISSAN

🚗 Qashqai

  • Liste Fiyatı: 2.474.100 TL
  • Kampanya Fiyatı: 2.234.100 TL
  • İndirim Oranı: 9,7%

🚗 Qashqai

  • Liste Fiyatı: 2.586.500 TL
  • Kampanya Fiyatı: 2.346.500 TL
  • İndirim Oranı: 9,28%

ΚΙΑ

🚗 Cerato

  • Liste Fiyatı: 1.313.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.193.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,14%

🚗 Sportage

  • Liste Fiyatı: 1.780.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.632.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,31%

TOYOTA

🚗 Corolla

  • Liste Fiyatı: 1.346.500 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.225.000 TL
  • İndirim Oranı: 9,02%

🚗 Corolla

  • Liste Fiyatı: 1.875.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.715.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,53%

🚗 Corolla

  • Liste Fiyatı: 1.700.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.555.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,53%

🚗 Yaris

  • Liste Fiyatı: 1.370.000 TL
  • Kampanya Fiyatı: 1.255.000 TL
  • İndirim Oranı: 8,39%
Dünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Herkes Toyota cevabını veriyor! Zirvedeki marka şoke edecekDünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Herkes Toyota cevabını veriyor! Zirvedeki marka şoke edecek
Dünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Herkes Toyota cevabını veriyor! Zirvedeki marka şoke edecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı! Tuvalet temizlemeye devam edecek: Tutukluluk hali sürecek
İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
EURO 2024’te İtalya kendini yaktı! Calafiori kendi kalesine attı İspanya galibiyeti aldı | İşte maçın tek golü
Çanakkale, İzmir ve Bursa’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor
İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
Esra Erol’da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! Ailece insan sevmiyoruz sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?
SON DAKİKA