28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü! Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki...

Bugün yapılan açıklamalara göre, birçok otomobil markası sıfır araçlarda ciddi indirimler uygulamaya başladı. İndirimler 50 bin liradan başlayıp, yeni kampanyalarla birlikte 430 bin liraya kadar çıktı.

OTOMOBİLDE İNDİRİM

Taşıt sektöründe 7 Temmuz paniği hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv şirketleri, 7 Temmuz'dan önce geçerli olacak yeni kurallar öncesinde sıfır araçlarda büyük indirimler yapmaya başladı. Bugün açıklanan son kampanya ile birlikte, indirimlerin miktarı dikkat çekici bir şekilde arttı. Bazı markalar, sıfır araç fiyatlarında 50 bin liradan başlayan indirimler sunarken, bu indirim miktarı 430 bin liraya kadar yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte, tüketiciler araç alım kararlarını ertelememek için son fırsatları değerlendiriyor. Otomotiv sektöründe yaşanan bu hareketlilik, 7 Temmuz'a doğru artarak devam ediyor.