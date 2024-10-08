2025’e 2 ay kala son kampanyalar duyuruldu! 15 bin taksitle sıfır araba! Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Peugeot...

Yeni yıl yaklaşırken otomobil almak isteyenler için müjde! Otomotiv markaları, yılsonu stoklarını eritebilmek için sıfır faizli kredi imkânları, indirimli fiyatlar ve özel avantajlarla dolu Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.
Yeni yıl yaklaşırken otomobil almak isteyenler için müjde! Otomotiv markaları, yılsonu stoklarını eritebilmek için sıfır faizli kredi imkânları, indirimli fiyatlar ve özel avantajlarla dolu Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.
Otomobil Markalarının Ekim Ayına Özel Kampanya ve Fiyat Listeleri!
Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Peugeot ve daha birçok marka Ekim ayına özel sıfır otomobil kampanyalarını açıkladı ve fiyatlarını güncelledi. Fiyat indirimleri, sıfır faizli kredi avantajları ve mesleklere özel indirim fırsatları sunan kampanyalarla, sıfır otomobil hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.
1. Egea Modelleri:
2. Fiyat Listesi:
1. Renault Megane Sedan:
2. Renault Clio:
3. Meslek Sahiplerine Özel:
Fiyat Listesi:
1. Yeni Picanto:
2. Sportage Hibrit:
1. Corsa:
2. Astra:
Fiyat Listesi:
VOLKSWAGEN POLO KAMPANYASI:
31 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere, Polo modelinde 200.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda ve daha uzun vadelerle farklı faiz seçenekleri de mevcut.