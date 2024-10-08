2025’e 2 ay kala son kampanyalar duyuruldu! 15 bin taksitle sıfır araba! Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Peugeot...

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Tiggo8 Pro Max : 125.000 TL nakit alım indirimi!

: 125.000 TL nakit alım indirimi! OMODA 5 PRO: 1.650.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

🚗 Dacia Ekim Kampanyası

250.000 TL krediye 12 ay vade ve %3,45 faiz oranıyla tüm modellerde cazip fırsatlar!

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31 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere, Polo modelinde 200.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda ve daha uzun vadelerle farklı faiz seçenekleri de mevcut.