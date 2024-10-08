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2025'e 2 ay kala son kampanyalar duyuruldu! 15 bin taksitle sıfır araba! Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Peugeot...

Yeni yıla sayılı günler kala otomotiv devlerinden cazip kampanya haberleri geldi! Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA ve daha birçok marka, Ekim ayına özel sıfır otomobil kampanyalarını açıkladı. Stoklarını eritmek için sıfır faizli kredi imkânlarından, peşin alım indirimlerine kadar birçok fırsat sunan markaların kampanyalarını kaçırmayın! İşte markaların cazip kampanya detayları ve güncellenmiş fiyat listeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:27 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:27
2025’e 2 ay kala son kampanyalar duyuruldu! 15 bin taksitle sıfır araba! Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Peugeot...

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Yeni yıl yaklaşırken otomobil almak isteyenler için müjde! Otomotiv markaları, yılsonu stoklarını eritebilmek için sıfır faizli kredi imkânları, indirimli fiyatlar ve özel avantajlarla dolu Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.

Otomobil Markalarının Ekim Ayına Özel Kampanya ve Fiyat Listeleri!

Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Peugeot ve daha birçok marka Ekim ayına özel sıfır otomobil kampanyalarını açıkladı ve fiyatlarını güncelledi. Fiyat indirimleri, sıfır faizli kredi avantajları ve mesleklere özel indirim fırsatları sunan kampanyalarla, sıfır otomobil hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

🚘 Fiat Ekim Kampanyası

1. Egea Modelleri:

  • 150.000 TL'ye varan nakit indirim ve %1,99 faizli kredi fırsatıyla!
  • 250.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz oranıyla avantajlı kredi seçenekleri.

2. Fiyat Listesi:

  • Egea Sedan: 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli - 989.900 TL
  • Egea Cross: 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 1.072.900 TL
  • Topolino: 6 kW/8 HP - 469.900 TL

🏎️ Renault Ekim Kampanyası

1. Renault Megane Sedan:

  • 200.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz avantajı!
  • Aylık ödeme tutarı: 16.888 TL

2. Renault Clio:

  • 200.000 TL krediye 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla!
  • Aylık ödeme tutarı: 19.861 TL

3. Meslek Sahiplerine Özel:

  • 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz avantajı ve ek indirimler.

🚙 Ford Ekim Kampanyası

  • Eski aracını getirenlere Ford yetkili satıcılarında takas indirimi!
  • Ford Ranger: 1.000.000 TL / 12 Ay / %2,99 faiz oranıyla cazip kredi fırsatı.
  • Focus modellerinde %6'ya varan peşin alım indirimleri.

Fiyat Listesi:

  • Focus Sedan: 1.5L EcoBlue 115PS Dizel - 1.504.900 TL
  • Kuga: 1.5L EcoBoost 186PS Benzin - 2.038.100 TL

🚗 KIA Ekim Kampanyası

1. Yeni Picanto:

  • 150.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı!
  • Ek olarak 15.000 TL indirim!

2. Sportage Hibrit:

  • 250.000 TL'ye 12 ay %2,49 faiz oranı.

🚙 Opel Ekim Kampanyası

1. Corsa:

  • 150.000 TL krediye 12 ay %0 faiz veya 250.000 TL'ye %1,99 faiz oranıyla.
  • 20.000 TL nakit alım indirimi!

2. Astra:

  • 50.000 TL'ye varan indirim fırsatları ve online rezervasyonlara özel avantajlar.

🚗 Toyota Ekim Kampanyası

  • Araç fiyatının %100'üne varan kredi imkânı ALJ Finans tarafından sunuluyor!
  • Corolla: 200.000 TL indirimle 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

Fiyat Listesi:

  • Corolla Cross Hybrid: 1.888.500 TL
  • Yaris Hybrid: 1.424.500 TL

🚗 Hyundai Ekim Kampanyası

  • Hyundai i20: 1.2 MPI Jump + Nav Benzin Manuel - 979.000 TL
  • Hyundai KONA: 1.845.000 TL'den başlayan fiyatlarla!

🚙 Skoda Ekim Kampanyası

  • Fabia: 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.
  • Octavia: 1.800.400 TL'den başlayan fiyatlarla avantajlı kredi seçenekleri.

🚗 Chery Ekim Kampanyası

  • Tiggo8 Pro Max: 125.000 TL nakit alım indirimi!
  • OMODA 5 PRO: 1.650.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

🚗 Dacia Ekim Kampanyası

  • 250.000 TL krediye 12 ay vade ve %3,45 faiz oranıyla tüm modellerde cazip fırsatlar!
  • Sandero Stepway Extreme: ÖTV muafiyetiyle 1.143.500 TL'den başlayan fiyatlarla.

VOLKSWAGEN POLO KAMPANYASI:

31 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere, Polo modelinde 200.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda ve daha uzun vadelerle farklı faiz seçenekleri de mevcut.

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