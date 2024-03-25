Hyundai hodri meydan dedi: 220.000 TL indirim yaptı! O SUV otomobil Egea’dan bile daha ucuz

Tucson'un Dikkat Çeken İndirimi

2023 Model 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus (DCT, Dizel): 1.914.575 TL (Kampanyalı Fiyat)

Bu fiyatlar ve indirimler, Hyundai'nin Türkiye pazarında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Hem uygun fiyatlı seçenekler sunan Bayon hem de büyük indirimiyle Tucson, otomobil severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.