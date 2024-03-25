Hyundai hodri meydan dedi: 220.000 TL indirim yaptı! O SUV otomobil Egea’dan bile daha ucuz

Fiat'ın popüler modeli Egea, uygun fiyatlı sedan seçenekleri ile tanınır. Ancak Hyundai'nin Bayon modeli, fiyat konusunda Egea'ya meydan okuyor. 2024 model Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonu, 1.060.000 TL fiyat etiketiyle, Egea'nın bazı versiyonlarından daha cazip bir seçenek haline geliyor.
Tucson Modelinde Kaçırılmayacak İndirim!
Hyundai'nin SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Tucson, 220.425 TL'lik büyük bir indirimle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. 2023 model 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyonu için uygulanan bu indirim, Tucson'un piyasadaki cazibesini artırıyor.
Fiyat Listeleri Göz Kamaştırıyor
Hyundai ve Fiat, Türkiye'deki araç alıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor. Özellikle indirimler ve kampanyalı fiyatlar, bu modellerin daha da ilgi çekici hale gelmesini sağlıyor.