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Devlet 157.500 TL'ye satıyor! Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araba fiyatlarını düşürmek için yeni arabaları satıyor. Hükümet, ucuza ikinci el arabaların satıldığı resmi ilanlar yayınladı. Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90 gibi araba fiyatları yarıya indi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 15:36 Güncelleme 21 Mart 2024, 15:36
Devlet 157.500 TL’ye satıyor! Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90!

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Herkes ikinci el araba fiyatlarının düştüğünü söylüyor. Ama internet sitelerine bakınca, fiyatlar pek değişmemiş gibi görünüyor. İkinci el arabaların fiyatları artmıyor, ama büyük bir fiyat düşüşü de yok. İnsanlar, daha ucuza araba bulmak için arayışlarını artırıyorlar. Ucuz ikinci el araba haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

DEVLET UCUZ ARABA SATIYOR!

Ticaret Bakanlığı, devletin elindeki, gümrükte bekleyen kullanılabilir ikinci el arabaları satıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği bu satışlarla, insanlar daha ucuza araba alabiliyorlar. Bu satışlar çok güvenilir ve alıcılar için fiyat avantajı sağlıyor.

E-İHALE İLE SATIŞ YAPILIYOR

Devletin sattığı ikinci el arabaları almak çok kolay. Bunun için e-ihale sistemine girip teklif vermek lazım. Sisteme girenler, tekliflerini verip arabaları alabilirler. Belli bir zaman sayılıyor ve zaman dolunca en yüksek teklifi veren arabayı alıyor. Teklif tutarını ödeyenler, arabalarını alabilirler.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan satışlar, alıcılar için güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Tüm araçlar detaylı bir kontrol ve incelemeden geçiriliyor. Alıcılar, satın aldıkları aracın gümrükte beklemiş olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bu araçlar kullanılabilir durumda ve alıcılar için büyük bir fırsat oluyor.

E-İHALE SİSTEMİNDE NASIL TEKLİF VERİLİR?

E-ihale sistemine katılmak isteyenler, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın web sitesine kaydolmalılar. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, sisteme giriş yapabilir ve satışa sunulan araçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. İstediğiniz araca teklif vermek için, belirlenen başlangıç fiyatından teklifinizi girin. Süreç sonunda en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanır.

ARABANIZI NASIL TESLİM ALIRSINIZ?

Teklif verme süreci başarıyla tamamlandığında ve aracı satın alma hakkı kazandığınızda, Ticaret Bakanlığı sizinle iletişime geçer. Satın alma işlemleri ve ödeme detayları hakkında bilgilendirilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra, aracınızın teslim alınması için gereken tüm işlemler hakkında bilgi alırsınız. Genellikle, araçlar Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir noktada teslim edilir.

Volvo XC90!

Audi A3

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