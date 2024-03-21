Devlet 157.500 TL’ye satıyor! Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90!

Herkes ikinci el araba fiyatlarının düştüğünü söylüyor. Ama internet sitelerine bakınca, fiyatlar pek değişmemiş gibi görünüyor. İkinci el arabaların fiyatları artmıyor, ama büyük bir fiyat düşüşü de yok. İnsanlar, daha ucuza araba bulmak için arayışlarını artırıyorlar. Ucuz ikinci el araba haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.
DEVLET UCUZ ARABA SATIYOR!
Ticaret Bakanlığı, devletin elindeki, gümrükte bekleyen kullanılabilir ikinci el arabaları satıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği bu satışlarla, insanlar daha ucuza araba alabiliyorlar. Bu satışlar çok güvenilir ve alıcılar için fiyat avantajı sağlıyor.
E-İHALE İLE SATIŞ YAPILIYOR
Devletin sattığı ikinci el arabaları almak çok kolay. Bunun için e-ihale sistemine girip teklif vermek lazım. Sisteme girenler, tekliflerini verip arabaları alabilirler. Belli bir zaman sayılıyor ve zaman dolunca en yüksek teklifi veren arabayı alıyor. Teklif tutarını ödeyenler, arabalarını alabilirler.