Devlet 157.500 TL’ye satıyor! Audi A3, Volkswagen Passat, Volvo XC90!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan satışlar, alıcılar için güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Tüm araçlar detaylı bir kontrol ve incelemeden geçiriliyor. Alıcılar, satın aldıkları aracın gümrükte beklemiş olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Bu araçlar kullanılabilir durumda ve alıcılar için büyük bir fırsat oluyor.