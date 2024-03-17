0 OTOMOBİL KAMPANYALARI 2024: Dacia, Renault, Fiat, Nissan, Citroen BAHAR FİYAT LİSTESİ! 300.000 TL 12 ay %0 faiz....

2024 Mart ayıyla birlikte otomotiv sektörü hareketlendi ve markalar, müşterilerine avantajlı kampanyalar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.
2024 Mart ayıyla birlikte otomotiv sektörü hareketlendi ve markalar, müşterilerine avantajlı kampanyalar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.
2024 0 OTOMOBİL KAMPANYALARI
DACİA SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %3,39 faiz
"Şimdi Al Ekim 2024'te Ödemeye Başla" kampanyası
Tüzel kişilere özel 500.000 TL kredi, 60 ay vade ve %4,99 faiz
Sağlık çalışanlarına özel dosya masrafsız kredi ve 10.000 TL indirim
Online satışa özel ilk bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi imkanı
FORD SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Bireysel müşterilere %30'a varan indirim
Tüzel müşterilere %30'a varan periyodik bakım ve mekanik onarım indirimi
FİAT SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Egea modelinde 200.000 TL 12 ay %0 faiz veya 300.000 TL 24 ay vade
500e modelinde 300.000 TL 12 ay %0 faiz veya 100.000 TL nakit indirim
Diğer modellerde %0'dan başlayan faiz oranları
RENAULT ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Takas desteği ve özel kredi fırsatları
Clio, Megane E-Tech ve diğer modellerde düşük faizli kredi imkanları
Kobi ve serbest meslek sahiplerine özel kredi fırsatları
NISSAN ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Qashqai ve diğer modellerde nakit indirim veya düşük faizli kredi seçenekleri
OPEL ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Corsa, Crossland, Mokka, Grandland, Astra ve diğer modellerde düşük faizli kredi imkanları
PEUGEOT ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Peugeot modellerinde %0 faizli kredi veya düşük faizli kredi imkanları
Ticari modellerde özel faiz fırsatları
CITROEN ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART:
Çeşitli Citroën modellerinde düşük faizli veya faizsiz kredi imkanları
Ticari modellerde özel faiz fırsatları
KIA SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART
Farklı modellerde indirimler ve düşük faizli kredi imkanları