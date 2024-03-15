Volkswagen Polo 578,765 TL’ye, Hyundai Bayon ise 599.400 TL’den satılıyor! Mart kampanyası!

Mart 2024 ÖTV'siz araç kampanyası, Volkswagen ve Hyundai gibi önde gelen markaların engelli bireyler için sunduğu cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu kampanya, yüksek araç fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları nedeniyle zorlanan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları, markaların resmi internet sitelerinde yer alıyor.