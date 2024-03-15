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Volkswagen Polo 578,765 TL'ye, Hyundai Bayon ise 599.400 TL'den satılıyor! Mart kampanyası!

Araç piyasasında son dönemlerde yaşanan yükselişler ve yüksek taşıt kredisi faiz oranları, vatandaşları sıkıntıya sokmuştu. Bu durum, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında düşüşe neden oldu. Ancak araç markaları, Mart 2024'te ÖTV'siz araç kampanyası ile piyasayı hareketlendirmeyi hedefliyor. İşte Volkswagen ve Hyundai'nin stoklarla sınırlı bu özel kampanyası ve detayları.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 15:01 Güncelleme 15 Mart 2024, 15:03
Volkswagen Polo 578,765 TL’ye, Hyundai Bayon ise 599.400 TL’den satılıyor! Mart kampanyası!

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Mart 2024 ÖTV'siz araç kampanyası, Volkswagen ve Hyundai gibi önde gelen markaların engelli bireyler için sunduğu cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Bu kampanya, yüksek araç fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları nedeniyle zorlanan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru şartları, markaların resmi internet sitelerinde yer alıyor.

Volkswagen Polo: Engelli Araç Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor

Volkswagen, engelli bireyler için sunduğu Polo modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şehir içindeki kullanım kolaylığı ve park sorununa çözüm sunmasıyla öne çıkan Polo, ÖTV'siz araç kampanyası kapsamında oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi (Engelli Araç Fiyatları 2024):

Volkswagen Polo 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Otomatik: 709,278 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Life DSG Otomatik: 713,000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Style DSG Otomatik: 740,444 TL

Hyundai Bayon: Fiyat Performansıyla Öne Çıkıyor

Hyundai, Bayon modeli ile engelli bireyler için hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri sunarak geniş bir yelpazede tercih imkanı sağlıyor. ÖTV indirimi sonrası elde edilen fiyatlarla Hyundai Bayon, fiyat performans açısından oldukça iddialı.

Hyundai Bayon Fiyat Listesi (Engelli Araç Fiyatları 2024):

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen ÖTV muafiyeti hakkına sahip kişiler, gerekli belgeleri ibraz ederek kampanya kapsamında araç satın alabilecekler. Kampanya, belirlenen stoklarla sınırlı olup, ÖTV indiriminden faydalanacak kişilerin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

NOT: Fiyatlarda farklılık olabilir

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