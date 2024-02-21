Chery Omada’ya dev rakip var! 430.000 TL’ye SUV satacak! SUV tutkunlarının ağzı kulaklarına vardı

Türkiye Fiyatı ve Beklentiler
Çin'de 14 bin dolarlık (yaklaşık 430 bin ₺) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Boyue Cool'un, Türkiye fiyatının 800 bin lira civarında olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, aracın Türkiye pazarında rekabetçi bir konumda olmasını sağlayacak.
Chery Omada 5 ile Karşılaştırma
Chery Omada 5, Türkiye pazarına giren Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin ilk küresel aracı. 1.6 litrelik dört silindirli turbo benzinli motoru 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Aracın uzunluğu 4400 mm, genişliği 1830 mm ve yüksekliği 1585 mm. Dingil mesafesi ise 2630 mm.
Omada 5'in Türkiye'de üç farklı donanım seviyesi bulunuyor: Comfort, Luxury ve Excellent. Fiyatları sırasıyla 1.183.000 TL, 1.303.000 TL ve 1.403.000 TL.