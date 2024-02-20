SUV tutkunlarının ağzı kulaklarına varacak: Chery Omada’ya dev rakip var! 430.000 TL’ye SUV satacak

Geely Boyue Cool, 1.5 litrelik turbo motoru ile dikkat çekiyor. Bu güçlü motor, 180 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç, bu sayede 7.9 saniyede 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.

Boyue Cool'un boyutları da geniş bir iç hacim sunuyor. Uzunluğu 4510 mm, genişliği 1865 mm ve yüksekliği 1650 mm olan aracın, dingil mesafesi 2701 mm. Bu özellikler, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için konforlu bir seçenek olmasını sağlıyor.