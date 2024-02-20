Bu yöntemi bilenler yalnızca yarısını ödüyor: 2.el otomobile bir ton para vermeyin!

E-ihale sistemi, birçok farklı araç markası ve modelini içeren bir platformdur. Burada araçlar, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar hayallerindeki araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar.
E-ihale sistemi, birçok farklı araç markası ve modelini içeren bir platformdur. Burada araçlar, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar hayallerindeki araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar.
Bireysel Alıcılar: Kendi kullanımları için uygun fiyatlı araç arayanlar.
Ticari Alıcılar: Araç parkını genişletmek veya ikinci el araç satışı yapmak isteyen işletmeler.
Uygun Fiyatlar: Piyasa değerinin altında araç satın alma imkanı.
Geniş Seçenek: Çeşitli marka ve modellerde araç bulma fırsatı.
Şeffaflık: Satıcı ve alıcı arasında güvenilir bir alışveriş ortamı.
Hızlı İşlemler: Alım-satım işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.
E-ihale platformuna giriş yaparak, arzu ettiğiniz araç türünü, markasını ve modelini seçebilirsiniz. Ardından, belirlenen tarih ve saatte online olarak düzenlenen ihaleye katılarak, istediğiniz aracı piyasa değerinin altında bir fiyatla satın alma şansına sahip olursunuz.
E-ihale sistemi, ikinci el araç piyasasında uygun fiyatlı araç arayışında olan vatandaşlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu sistemle, yüksek araç fiyatlarına karşı vatandaşların cebini rahatlatan bir çözüm yolu ortaya konuyor ve herkesin araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuluyor.
BAKIRKÖY T.İ.M. İhaleleri: Çeşitli Marka ve Modelde Araçlar İçin Teklif Verme Fırsatı
BAKIRKÖY T.İ.M. tarafından düzenlenen araç ihalelerinde, çeşitli marka ve modellerde ikinci el araçlar için teklif verme zamanı geldi. İşte detaylar:
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