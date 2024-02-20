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Bu yöntemi bilenler yalnızca yarısını ödüyor: 2.el otomobile bir ton para vermeyin!

Yüksek sıfır araç fiyatları ve artan ikinci el piyasa fiyatları, araba sahibi olmak isteyenler için büyük bir engel teşkil ediyor. Fakat e-ihale sistemi sayesinde bu engel ortadan kalkıyor! E-ihale sistemi ile ikinci el araçları yarı yarıya daha uygun fiyatlara satın almak mümkün hale geliyor.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:20 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:20
Bu yöntemi bilenler yalnızca yarısını ödüyor: 2.el otomobile bir ton para vermeyin!

E-ihale sistemi, birçok farklı araç markası ve modelini içeren bir platformdur. Burada araçlar, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar hayallerindeki araçlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Alıcılar: Kendi kullanımları için uygun fiyatlı araç arayanlar.

Ticari Alıcılar: Araç parkını genişletmek veya ikinci el araç satışı yapmak isteyen işletmeler.

Avantajlar Neler?

Uygun Fiyatlar: Piyasa değerinin altında araç satın alma imkanı.

Geniş Seçenek: Çeşitli marka ve modellerde araç bulma fırsatı.

Şeffaflık: Satıcı ve alıcı arasında güvenilir bir alışveriş ortamı.

Hızlı İşlemler: Alım-satım işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

Sistem Nasıl Çalışır?

E-ihale platformuna giriş yaparak, arzu ettiğiniz araç türünü, markasını ve modelini seçebilirsiniz. Ardından, belirlenen tarih ve saatte online olarak düzenlenen ihaleye katılarak, istediğiniz aracı piyasa değerinin altında bir fiyatla satın alma şansına sahip olursunuz.

E-ihale sistemi, ikinci el araç piyasasında uygun fiyatlı araç arayışında olan vatandaşlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu sistemle, yüksek araç fiyatlarına karşı vatandaşların cebini rahatlatan bir çözüm yolu ortaya konuyor ve herkesin araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuluyor.

E-İhale Sistemi 2. El Otomobil İlanları

BAKIRKÖY T.İ.M. İhaleleri: Çeşitli Marka ve Modelde Araçlar İçin Teklif Verme Fırsatı

BAKIRKÖY T.İ.M. tarafından düzenlenen araç ihalelerinde, çeşitli marka ve modellerde ikinci el araçlar için teklif verme zamanı geldi. İşte detaylar:

2009 Mercedes-Benz E 220 CDI ESTATE

  • Başlangıç Bedeli: ₺677.813
  • Yıl: 2009
  • Kilometre: 108.245
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:45

2004 Dodge DURANGO SLT 4.7 V8

  • Yıl: 2004
  • Kilometre: 525.129 MILES
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:50

2011 Land Rover RANGE ROVER SPORT HSE SDV6

  • Başlangıç Bedeli: ₺478.125
  • Yıl: 2011
  • Kilometre: 143.342 MILES
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 09:55

2005 Volvo XC90 T6 AWD

  • Başlangıç Bedeli: ₺348.750
  • Yıl: 2005
  • Kilometre: Bilinmiyor
  • Vites: Otomatik
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:00

1999 Mercedes-Benz E 220 CDI

  • Başlangıç Bedeli: ₺236.250
  • Yıl: 1999
  • Kilometre: 301.286
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:05

2004 Opel VECTRA 2.2

  • Yıl: 2004
  • Kilometre: 171.620
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:10

1999 Volkswagen Bora 1.9 TDI

  • Başlangıç Bedeli: ₺202.500
  • Yıl: 1999
  • Kilometre: 487.303
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:15

2009 Ford Galaxy

  • Yıl: 2009
  • Kilometre: 382.602
  • Vites: Manuel
  • Teklif Verilebilir Zaman: 21/02/2024, 10:20

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