Soğuk havalarda elektrikli araç kullanmanın ipuçları

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri bu konuda yaptıkları değerlendirmeyle kullanıcıları bilgilendirdiler. Elektrikli arabaların buzlu ve kaygan koşullarda güvenli bir sürüş için gaz pedalının nazik kullanılması gerektiğini hatırlatan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri şunlara dikkati çektiler:

İçten yanmalılardan farklı

"Araçlardaki frenleme sistemi, buzlu yollardaki kayma veya kontrolü kaybetme gibi olumsuz riskleri azaltabilmektedir. Elektrikli arabaların pek çoğu tüm tekerleklerden çekme özelliğine sahip. İçten yanmalı motorların aksine elektrikli otomobillerde iki adet batarya mevcut. Biri düşük voltaj diğeri yüksek voltaj. Bilhassa soğuk havalarda diğer araçlarda olduğu gibi düşük voltajlı 12V bataryaların şarjı azalabiliyor.

Modern standarda sahip otomobiller eksi 30 ile eksi 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklar arasında çalışacak biçimde tasarlanırken lityum iyon batarya 15-45 derece arasında çok daha dar bir çalışma aralığına sahip. Bu sıcaklık aralığından çıkmamayı göz önünde bulundurmak gerekiyor"

Menzilini olumsuz etkiliyor

Kış aylarında yaşanan düşük sıcaklıklar ve soğuk hava, elektrikli araçların menzilini olumsuz etkiliyor. Batarya soğuk hava koşullarında daha hızlı tükenebiliyor. Aracınızı sürekli şarj etmekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu demek değildir ki; "Elektrikli araçlar kışın kullanılmaz". Aksine bu havalarda da bu araçlar olumlu bir performans sergileyebilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Sıcak ve soğuk nominal değerler

Teknik açıdan bakıldığında elektrikli araçlar 21,5 derecede yüzde 115'e ulaşarak nominal aralıklarından daha iyi performans gösterebiliyor. Bu açıdan bakıldığında çoğu kullanıcı en yüksek sıcaklık koşullarında aracın nominal aralığını aşıyor. Ayrıca sıcaklık arttığında veya düştüğünde menzil kaybı belirginleşmekte. Eksi 15 dereceler nominal sıcaklık olarak tanımlanıyor.

Şarj etme süresine dikkat edilmeli

Özetlemek gerekirse kafalarda soru işareti bırakmamak adına; elektrikli araçların soğuk mevsimlerde çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Hatta bu araçlar, benzinli ve dizel araçlara kıyasla kış aylarında daha rahat performans sunuyor. Kışın elektrikli araçları doğru şarj etmek de araç performansında etkili. Soğuk hava koşulları dolayısıyla sarj sürelerinin uzadığı hesaba katılmalı gece aracın şarjda bırakma süresi de iyi hesaplanmalı.

Türkiye genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

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