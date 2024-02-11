0 ve 2. el araba alacaklara ikaz açıklaması! Piyasada fiyat dönüşümü başladı! "Mart, nisan ayı itibariyle..."

Gaziantep'te otogar civarındaki ikinci el oto pazarına araç almak için gelen vatandaşlardan Ahmet Yaşar, "Piyasa biraz durgun. Bakan çok, müşteri çok ama alan yok. Fiyatlar yüksek. Satıcılar satamıyor, alıcılar alamıyor" şeklinde konuştu. Aynı pazarda satıcı olarak faaliyet gösteren Muhammet Deniz ise, "Oto pazarında yoğun bir kalabalık var ama bu kalabalığın yüzde 80'i alıcı değil. Araçlara ve piyasaya bakmaya geliyor vatandaşlar. Alıcı sayısı çok az" ifadelerini kullandı.

Tevfik Yüksek adlı vatandaş ise ikinci el oto fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını iddia ederek, "Piyasa çok pahalı şuanda, yani fiyatlarda hiç düşme yok. Hatta daha beter yükselme var. 320 bin kilometredeki bir araca 440 bin lira istiyorlar. Bu durumda biz nasıl araç alalım" dedi.

Sıfır otomobil piyasasında ise İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kampanyaların büyük oranda sonlandığını belirtti. Ertemel, "2024 model fiyatları bazı markalar tarafından açıklanarak talep toplanmaya başlanmış olmasına rağmen, mart/nisan ayı itibarıyla 2024 model araçların piyasaya tam anlamıyla girmesiyle, devam eden kampanyalar da sonlanacaktır" dedi.

Otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın ikinci el piyasasına yansıması bekleniyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, artan rekabet ortamı ve talebin düşük olması nedeniyle geçmiş yıllardaki spekülatif ortamın yaşanmayacağı öngörülüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının şu an için sabit durumda olduğu ve sıfır otomobil fiyatlarında yaşanacak olası bir artışın, ikinci el fiyatlarını daha avantajlı kılacağı belirtiliyor.