0 ve 2. el Fiat, Citroen, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi ortaya çıktı! 400 BİN TL’YE bayilerde kuyruk oluşturacak model

Şubat 2024 itibariyle sıfır araç almak isteyenler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Otomobil markaları, modelleri ve özellikleri doğrultusunda belirlenen yeni fiyatlar, araç alıcıları için merak konusu haline geldi. İşte 2024 sıfır otomobil fiyatları ...

BAYİLERDE KUYRUK OLUŞACAK!

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına iddialı bir dönüş yapıyor. Sadece 400 bin TL'ye satılacak yeni modeli, saatte 110 km hıza ulaşabilme özelliği ile rakiplerini geride bırakıyor. Bu hız avantajı, çevre yoluna ve otobana çıkma konusunda kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Chery'nin iddialı modeli, Türkiye pazarında 400 bin TL'ye satılacak olmasıyla otomobil tutkunlarını bayilerde kuyruk oluşturmaya teşvik edebilir. Bu model, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Cherry'nin yeni modelinin resmi olarak ne kadar olacağı ve ne zaman ülkemize geleceği belli değil. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.