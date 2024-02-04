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0 ve 2. el Fiat, Citroen, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi ortaya çıktı! 400 BİN TL'YE bayilerde kuyruk oluşturacak model

Türkiye otomotiv sektöründe heyecan dolu bir Şubat ayına girerken, sıfır araç fiyatları da merakla bekleniyordu.Listelerin güncellenmesinin ardından sıfır model araba almak isteyenler bayilere akın etmeye başladı. İşte 2024 yılı Şubat ayında satışa sunulan birçok markanın sıfır araç fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 17:54 Güncelleme 04 Şubat 2024, 18:02
0 ve 2. el Fiat, Citroen, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi ortaya çıktı! 400 BİN TL’YE bayilerde kuyruk oluşturacak model

Şubat 2024 itibariyle sıfır araç almak isteyenler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Otomobil markaları, modelleri ve özellikleri doğrultusunda belirlenen yeni fiyatlar, araç alıcıları için merak konusu haline geldi. İşte 2024 sıfır otomobil fiyatları...

BAYİLERDE KUYRUK OLUŞACAK!

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına iddialı bir dönüş yapıyor. Sadece 400 bin TL'ye satılacak yeni modeli, saatte 110 km hıza ulaşabilme özelliği ile rakiplerini geride bırakıyor. Bu hız avantajı, çevre yoluna ve otobana çıkma konusunda kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Chery'nin iddialı modeli, Türkiye pazarında 400 bin TL'ye satılacak olmasıyla otomobil tutkunlarını bayilerde kuyruk oluşturmaya teşvik edebilir. Bu model, Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Cherry'nin yeni modelinin resmi olarak ne kadar olacağı ve ne zaman ülkemize geleceği belli değil. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

Dacia

Dacia Spring: 885.000 TL
Dacia Jogger: 1.073.000 TL
Dacia Duster: 923.000 TL
Dacia Sandero Stepway: 874.000 TL
Dacia Sandero: 889.000 TL

SEAT

SEAT Tarraco: 2.150.000 TL
SEAT Ateca: 1.620.000 TL
SEAT Leon: 1.490.000 TL
SEAT Arona: 1.285.000 TL
SEAT Ibiza: 1.170.000 TL

Renault

Renault Koleos: 2.033.900 TL
Renault Austral: 1.699.900 TL
Renault Megane Sedan: 1.088.000 TL
Renault Megane E-Tech: 1.685.000 TL
Renault Captur: 1.415.900 TL
Renault Zoe- E-Tech: 1.352.000 TL
Renault Taliant: 900.000 TL
Renault Clio: 870.000 TL

Chery

Chery OMODA5: 1.183.000 TL
Chery TIGGO7 PRO: 1.198.100 TL
Chery TIGGO8 PRO: 1.493.000 TL

Citroen

Citroen C-Elysee: 952.500 TL
Citroen C5 Aircross SUV: 1.840.000 TL
Citroen e-C4 X: 1.543.000 TL
Citroen C4 X: 1.391.000 TL
Citroen Elektrikli e-C4: 1.501.000 TL
Citroen C4: 1.359.000 TL
Citroen C3 Aircross SUV: 1.161.000 TL
Citroen C3: 872.800 TL

BMW

BMW iX: 5.579.400 TL
BMW i4: 3.371.500 TL
BMW Z4 Roadster: 4.629.000 TL
BMW X7: 19.479.900 TL
BMW X3: 3.563.100 TL
BMW X1: 3.049.000 TL
BMW 8 Serisi: 13.070.400 TL
BMW 7 Serisi: 12.315.000 TL
BMW 6 Serisi: 6.557.300 TL
BMW 5 Serisi: 5.628.700 TL
BMW 4 Serisi: 3.327.000 TL
BMW 3 Serisi: 2.941.700 TL
BMW 2 Serisi: 2.107.900 TL
BMW 1 Serisi: 1.923.700 TL

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G-Serisi: 12.677.200 TL
Mercedes-Benz GLB: 2.571.900 TL
Mercedes-Benz E Serisi: 4.222.400 TL
Mercedes-Benz EQS: 5.336.000 TL
Mercedes-Benz EQE: 3.747.100 TL
Mercedes-Benz S-Serisi: 12.409.200 TL
Mercedes-Benz EQB: 2.497.500 TL
Mercedes-Benz EQA: 2.457.500 TL
Mercedes-Benz B-Serisi: 2.128.900 TL
Mercedes-Benz A-Serisi: 1.992.900 TL

Volkswagen

Volkswagen Passat Variant: 1.970.000 TL
Volkswagen Tiguan: 1.963.000 TL
Volkswagen T-Roc: 1.718.000 TL
Volkswagen Golf: 1.263.000 TL
Volkswagen Taigo: 1.351.000 TL
Volkswagen T-Cross: 1.241.000 TL
Volkswagen Polo: 1.019.000 TL

Skoda

Skoda Kodiaq: 2.047.900 TL
Skoda Karoq: 1.749.900 TL
Skoda Kamiq: 1.409.900 TL
Skoda Octavia: 1.459.900 TL
Skoda Scala: 1.309.900 TL
Skoda Fabia: 1.099.900 TL

Honda

Honda CR-V: 2.097.500 TL
Honda Accord: 2.089.500 TL
Honda Type-R: 3.868.000 TL
Honda Civic: 1.681.000 TL
Honda City: 1.087.000 TL
Honda Jazz e:HEV: 1.436.000 TL
Honda ZR-V e:HEV: 2.625.000 TL
Honda CR-V e:HEV: 3.090.000 TL

Peugeot

Peugeot 5008: 2.300.000 TL
Peugeot 508: 1.994.500 TL
Peugeot 3008: 1.900.000 TL
Peugeot 408: 1.830.500 TL
Peugeot e-2008: 1.740.000 TL
Peugeot 2008: 1.480.000 TL
Peugeot E-308: 1.700.000 TL
Peugeot 308: 1.494.000 TL
Peugeot 208: 1.138.000 TL

Nissan

Nissan Juke: 1.215.100 TL
Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL
Nissan X-Trail: 2.549.500 TL
Nissan Qashqai e-POWER: 2.055.900 TL
Nissan Qashqai: 1.633.100 TL

Opel

Opel Astra Elektrik: 1.648.900 TL
Opel Grandland: 1.879.900 TL
Opel Mokka Elektrik: 1.538.900 TL
Opel Mokka: 1.508.900 TL
Opel Crossland: 1.298.900 TL
Opel Astra: 1.519.900 TL
Opel Corsa Elektrik: 1.313.900 TL
Opel Corsa: 992.900 TL

Kia

Kia Sportage Hibrit: 2.660.000 TL
Kia Sportage: 1.640.000 TL
Kia Niro EV: 1.775.000 TL
Kia Niro Hibrit: 2.060.000 TL
Kia XCeed: 1.480.000 TL
Kia Ceed SW: 1.660.000 TL
Kia Ceed HB: 1.470.000 TL
Kia Cerato: 1.320.000 TL
Kia Stonic: 1.148.000 TL
Kia Picanto: 838.000 TL

Toyota

Toyota Hilux: 1.646.000 TL
Toyota RAV4 Hybrid: 2.839.000 TL
Toyota Camry: 3.800.000 TL
Toyota Yaris Hybrid: 1.473.500 TL
Toyota Yaris: 1.176.700 TL
Toyota C-HR Hybrid: 1.800.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.545.500 TL
Toyota Yaris Cross: 1.421.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.708.500 TL
Toyota Corolla Hybrid: 1.504.500 TL
Toyota Corolla: 1.219.500 TL

Hyundai

Hyundai Ioniq 6: 1.860.000 TL
Hyundai Ioniq 5: 1.915.000 TL
Hyundai Santa FE Hibrit: 2.960.000 TL
Hyundai Tucson: 1.785.000 TL
Hyundai Kona: 1.735.000 TL
Hyundai Bayon: 995.000 TL
Hyundai i20 N: 1.455.000 TL
Hyundai Elentra: 1.450.000 TL
Hyundai i20: 915.000 TL
Hyundai i10: 780.000 TL

Togg

Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL
Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL

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