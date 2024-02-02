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Renault Clio 402.777 TL, Hyundai i20 400.462 TL, Nissan Qashqai ise 686.574 TL'ye satılıyor! Şubat ayı kampanyası geldi

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'de engelli vatandaşlara yönelik araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti, yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle netlik kazandı. Yapılan duyuruya göre, engelli vatandaşlar için motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletlerde geçerli olan ÖTV muafiyeti, 2024 yılında yüzde 58.46 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak belirlenen üst limit, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseltildi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 15:15 Güncelleme 02 Şubat 2024, 15:16
Renault Clio 402.777 TL, Hyundai i20 400.462 TL, Nissan Qashqai ise 686.574 TL’ye satılıyor! Şubat ayı kampanyası geldi

Bu yeni düzenlemeyle, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar, belirlenen üst limite kadar olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alma hakkına sahip oluyorlar. Ancak, ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda, bu hak, 5 yıllık süre içinde sadece bir kez kullanılabilir.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ve engelli araç alım limitinin artırılması, engelli vatandaşların daha yüksek fiyatlı araçlara erişimini kolaylaştırıyor. Bu değişiklik, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak araçlara sahip olmalarını destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor.

Engelli Araç Alımında ÖTV Muafiyeti

Engelli vatandaşların sıfır araç alımlarında yararlandıkları ÖTV muafiyeti, 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler için geçerli. Bu muafiyet, engelli vatandaşlara araç sahibi olma imkanı sunarken, aynı zamanda belli bir üst limit dahilinde bu araçlardan vergi ödemeden yararlanmalarını sağlıyor.

Araç Fiyatlarına Etkisi

Bu yeni düzenleme ile birlikte, çeşitli marka ve modellerin engelli vatandaşlar için ÖTV'siz net fiyatları da önem kazanıyor. Örneğin;

Renault Clio 402.777 TL

Hyundai i20 400.462 TL

Renault Megane Sedane 503.703 TL

Nissan Qashqai: Vergisiz net fiyatı 686.574 TL

Bu fiyatlar, ÖTV ve KDV'nin çıkarılmasıyla elde edilen, engelli vatandaşların araç alırken referans alabileceği net fiyatlardır. Yeni limitin uygulanmasıyla, engelli bireyler daha yüksek fiyatlı araçları ÖTV muafiyetiyle satın alma şansına sahip olacaklar.

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