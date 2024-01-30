Soğuk ve yağışlı havalarda aracınızdan emin olun!



Bakım almazsa olmazlardan

Soğuk ve özellikle yağışlı havalarda aracın bakımı ilk öncelik. Islak ve buzlu yollarda aracınızın kaymaması, soğuk havalarda camlarınızın buğulanarak görüş alanınızı daraltmaması, erken kararan hava nedeniyle farlarınızın uzun ömürlü olması için sürüş güvenliğinizi sağlamanız gerekiyor.

Sezona göre lastik kullanımı

Soğuk ve yağışlı havalarda aracınızın yol tutuşu için kış lastiği kullanmanız gerekiyor. Çünkü kış lastikleri yağmur ve kar yağışı olduğunda, gizli buzlanmada kayma riskini ortadan kaldırır. Soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkmadan önce lastiklerinizin havasını kontrol edin. Çünkü havası inmiş lastiklerin kayma riski vardır.

Karlı havalara dikkat!

Karlı havalarda aracınızda mutlaka kar zinciri bulundurun. Lastikleriniz dört mevsim ya da kış lastiği olsun kar zinciri sayesinde yol tutuşunuz iyi performans sunar. Soğuk havalarda aracı çalıştırmak fazla enerji gerektirir. Yolda kalmamak için yola çıkmadan önce akünün şarj gücünü kontrol etmeli, eğer eski bir aküye sahipseniz kış bakımında akünüzü değiştirmelisiniz.

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Sürüş teknikleri hayati önemde

yetkilileri de yaptıkları değerlendirmede şu noktalara dikkati çekerek uyarılarını yinelediler:

" Karlı ve buzlu yollarda gaz, fren ve direksiyonu sert kullanmayın. Yağışlı havalarda fren için uzun mesafe bırakmalısınız. Bunun için ani fren durumuna karşı takip mesafesini uzatın. Kar yağışında yokuş çıkmanız gerekiyorsa büyük vitesi, inmeniz gerekiyorsa küçük vitesi kullanın. Soğuk havalarda görüş açınızı geniş tutmak için antifrizli cam suyu ve buğu önleyici spreylerden kullanın. Sisli havalarda sollama yapmayın, sabit bir hızı tercih edin, takip mesafesini uzatın ve sis farı kullanın."











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