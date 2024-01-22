Devlet kullanmadığı arabaları satıyor: Mercedes 183.750 TL, BMW 3.20 187.500 TL, Opel Astra 191.250 TL! Galericiler şaşkına döndü

Ticaret Bakanlığı, bu duruma bir çözüm olarak devlete ait ikinci el otomobilleri e-ihale yoluyla satışa çıkarıyor. E-ihale yöntemiyle araç almak, rekabetçi bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli araçlara erişim sağlar. Ancak her adımda dikkatli olmak ve gerekli prosedürleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için e-ihale, ekonomik bir alternatif sunmaktadır.