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Devlet kullanmadığı arabaları satıyor: Mercedes 183.750 TL, BMW 3.20 187.500 TL, Opel Astra 191.250 TL! Galericiler şaşkına döndü

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği e-ihalelerle, düşük maliyetlerle araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. İkinci el araç almak isteyenler için bu yöntem, devlet tarafından sunulan önemli bir fırsatı temsil ediyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 16:24 Güncelleme 22 Ocak 2024, 16:25
Devlet kullanmadığı arabaları satıyor: Mercedes 183.750 TL, BMW 3.20 187.500 TL, Opel Astra 191.250 TL! Galericiler şaşkına döndü

Ticaret Bakanlığı, bu duruma bir çözüm olarak devlete ait ikinci el otomobilleri e-ihale yoluyla satışa çıkarıyor. E-ihale yöntemiyle araç almak, rekabetçi bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli araçlara erişim sağlar. Ancak her adımda dikkatli olmak ve gerekli prosedürleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için e-ihale, ekonomik bir alternatif sunmaktadır.

E-İhaleye Nasıl Kaydolunur?

E-ihale sistemine katılmak için ilk adım, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine online olarak kaydolmaktır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilan edilen ihalelere katılım sağlanabilir.

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Teklif Verme Süreci

İhale günü geldiğinde, e-ihale platformuna belirlenen saatte giriş yapılır. İlgili araç için vermek istediğiniz teklif, genellikle belirli aralıklarla artırılarak girilir. En yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.

Geçici Teminat ve Ödeme

Teklif verirken, genellikle teklif tutarının yüzde 10'u kadar geçici teminat bedeli ödenir. Bu bedel, ihaleyi kazanma durumunda toplam ödenecek tutardan düşülür. Kazanılamaması halinde ise teminat iade edilir.

İhaleyi Kazanma ve Sonrasındaki İşlemler

İhaleyi kazanmak, aracın ödeme ve belge işlemlerini tamamlama sürecini başlatır. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler, bu aşamada dikkatlice takip edilmelidir.

Araç Teslimi

Tüm ödemeler ve belgeler tamamlandığında, araç alıcıya teslim edilir. Bu süreçte Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.

E-İhale ile Satışa Çıkarılan Bazı Araçlar

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihalesinde satışa çıkarılan bazı araç örnekleri şunlardır:

  • 1987 Mercedes - Benz 300 D, Edirne T.İ.M.

    • Başlangıç Bedeli: ₺183.750
    • Kilometre: 174.465
    • Vites: Otomatik

  • 2000 BMW 3.20 D Touring, Kocaeli T.İ.M.

    • Başlangıç Bedeli: ₺187.500
    • Kilometre: Tespit Edilemedi
    • Vites: Manuel

  • 2001 Opel Astra, Kocaeli T.İ.M.

    • Başlangıç Bedeli: ₺191.250
    • Kilometre: 142.144
    • Vites: Manuel

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