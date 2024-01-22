Devlet kullanmadığı arabaları satıyor: Mercedes 183.750 TL, BMW 3.20 187.500 TL, Opel Astra 191.250 TL! Galericiler şaşkına döndü

Ticaret Bakanlığı, bu duruma bir çözüm olarak devlete ait ikinci el otomobilleri e-ihale yoluyla satışa çıkarıyor. E-ihale yöntemiyle araç almak, rekabetçi bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli araçlara erişim sağlar. Ancak her adımda dikkatli olmak ve gerekli prosedürleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için e-ihale, ekonomik bir alternatif sunmaktadır.
E-İhaleye Nasıl Kaydolunur?
E-ihale sistemine katılmak için ilk adım, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine online olarak kaydolmaktır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilan edilen ihalelere katılım sağlanabilir.
Teklif Verme Süreci
İhale günü geldiğinde, e-ihale platformuna belirlenen saatte giriş yapılır. İlgili araç için vermek istediğiniz teklif, genellikle belirli aralıklarla artırılarak girilir. En yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.
Geçici Teminat ve Ödeme
Teklif verirken, genellikle teklif tutarının yüzde 10'u kadar geçici teminat bedeli ödenir. Bu bedel, ihaleyi kazanma durumunda toplam ödenecek tutardan düşülür. Kazanılamaması halinde ise teminat iade edilir.
İhaleyi Kazanma ve Sonrasındaki İşlemler
İhaleyi kazanmak, aracın ödeme ve belge işlemlerini tamamlama sürecini başlatır. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler, bu aşamada dikkatlice takip edilmelidir.