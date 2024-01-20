SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Otomobil sahiplerini duman eden haber Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık zorunlu, yaptırmayan para cezası ödeyecek

Dünya genelinde yükselen benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları, araç sahiplerinin cüzdanlarını yakarken, zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatları gibi diğer masraflar da eklenince, araç sahipleri zor günler geçirir oldu. Bu masraflara bir yenisi daha eklendi: egzoz muayenesi cezaları.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:10 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:11
Otomobil sahiplerini duman eden haber Resmi Gazete’de yayımlandı! Artık zorunlu, yaptırmayan para cezası ödeyecek

Egzoz muayenesi, çevre ve insan sağlığı için son derece önemli bir konudur. Araçların egzoz emisyonları, atmosfere saldıkları zararlı gazların kontrol edilmesini sağlar. Bu gazlar, hava kirliliği ve sera etkisi yaratma potansiyeline sahiptirler. Egzoz muayenesi, bu zararlı emisyonların belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca, egzoz muayenesi aracın motorunun ve emisyon kontrol sistemlerinin sağlığını da değerlendirir. Bu sayede, aracınızın daha uzun ömürlü olmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Egzoz Muayenesi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Türkiye'de egzoz muayenesi, belirli periyotlarda yapılmalıdır. Bu periyotlar, aracın türüne ve yaşına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, hususi ve resmi otomobiller için ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir egzoz muayenesi yapılması gerekmektedir. Diğer motorlu taşıtlar için ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir egzoz muayenesi zorunludur. Egzoz muayenesinin yıllık olarak yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Aksi takdirde, süresi geçen bir muayene, ciddi para cezalarıyla sonuçlanabilir.

Egzoz Muayenesi Cezaları Ne Kadar?

2024 yılında egzoz muayenesi cezaları önemli ölçüde arttı. Egzoz muayenesini süresinde yaptırmayan sürücülere verilecek olan para cezası 2023 yılında 6.275 TL iken, 2024 yılında 9.867 TL'ye yükseltildi. Bu nedenle, egzoz muayenesi yapma süresini kaçırmamak oldukça önemlidir.

Egzoz Muayenesi Nasıl Yapılır?

Egzoz muayenesi, yetkili muayene istasyonlarında gerçekleştirilir. Muayene istasyonunda, aracınızın egzoz emisyonları ölçülür ve emisyon değerleri belirli standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, aracın egzoz sistemini de değerlendirirler ve herhangi bir sorun olup olmadığını tespit ederler.

Egzoz muayenesi sırasında aracınızın egzoz sistemi ve emisyon değerleri standartlara uygunsa, muayene başarıyla tamamlanmış demektir. Aksi takdirde, gerekli onarımları yaptırmadan aracınızın muayenesini geçemezsiniz.

EGEDES Sistemi Nedir?

ASELSAN tarafından geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz muayenesi sürecini daha verimli hale getirmek için kullanılan bir sistemdir. EGEDES sistemi ile aracın plakası EGEDES cihazı ile okunur, plaka sorgulaması yapılır ve aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığı kaydedilir ve raporlanır. Bu sistem, egzoz muayenesi sürecini hızlandırır ve daha etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan Türkçe mesaj: Şehitleri unutmadı! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı
SON DAKİKA