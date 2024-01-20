Otomobil sahiplerini duman eden haber Resmi Gazete’de yayımlandı! Artık zorunlu, yaptırmayan para cezası ödeyecek

Egzoz muayenesi, çevre ve insan sağlığı için son derece önemli bir konudur. Araçların egzoz emisyonları, atmosfere saldıkları zararlı gazların kontrol edilmesini sağlar. Bu gazlar, hava kirliliği ve sera etkisi yaratma potansiyeline sahiptirler. Egzoz muayenesi, bu zararlı emisyonların belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca, egzoz muayenesi aracın motorunun ve emisyon kontrol sistemlerinin sağlığını da değerlendirir. Bu sayede, aracınızın daha uzun ömürlü olmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz.