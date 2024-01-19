TOGG, bu yıl T10X modeli için çekiliş yapmayacak ve teslimatları sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına göre gerçekleştirecek. İşte TOGG T10X sipariş ve fiyat bilgileri...
TOGG, bu yıl T10X modeli için çekiliş yapmayacak ve teslimatları sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına göre gerçekleştirecek. İşte TOGG T10X sipariş ve fiyat bilgileri...
TOGG FİYAT LİSTESİ 2024
|Model
|Aralık Fiyatı (₺)
|Ocak Fiyatı (₺)
|T10X V1 RWD Standart Menzil
|1.430.000 ₺
|1.430.000 ₺
|T10X V2 RWD Standart Menzil
|1.550.000 ₺
|1.550.000 ₺
|T10X V2 RWD Uzun Menzil
|1.820.000 ₺
|1.820.000 ₺
GENEL SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Togg, T10X modeli için genel sipariş dönemini yarın başlatıyor. Araç teslimatı için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına ve konfigürasyon özelliklerine göre planlanacak. 2023 yılında çekiliş yedek listesine kaydedilen kullanıcılara konfigürasyon güncelleme imkanı sunulacak ve 2023 nisan ayında çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş önceliği tanınacak.
Siparişler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden verilebilecek. 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş alınacak.
TOGG SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması üzerinden sipariş verilebilir.
2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları
Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, açıklamada, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgiler paylaştı.
Verilen bilgilere göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi; kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.
Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.