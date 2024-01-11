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Devletten 2. el araç kıyağı: Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de otomobil satın almak isteyen ancak bütçesini düşünen vatandaşlar için çok uygun fiyatlarla ikinci el araç satışlarını yeniden başlattı. Bu gelişme, özellikle yüksek maliyetler nedeniyle yeni bir otomobil alamayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar henüz beklenen seviyelere düşmemişken, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bu hamle, uygun fiyatlı otomobil arayanlar için alternatif bir yol oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:58 Güncelleme 11 Ocak 2024, 12:59
Devletten 2. el araç kıyağı: Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı'nın girişimi ile gümrükte kalan veya devlet mülkiyetine geçen ikinci el otomobiller, uygun fiyatlarla vatandaşların erişimine sunuluyor. E-ihale sistemi üzerinden yapılan bu satışlar, özellikle fiyat hassasiyeti olan otomobil alıcıları için önemli bir alternatif oluşturuyor. İkinci el otomobil piyasasında yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar için bu fırsat, ekonomik olarak erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Araç Satış Yöntemi

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar, internet üzerinden tekliflerini sunuyorlar. Bakanlık, her araç için bir başlangıç fiyatı belirliyor ve ardından ihale tarihini ilan ediyor. Araçları satın almak isteyen vatandaşlar, tekliflerini bu sistem üzerinden iletiyorlar. Teklif vermek için, teklifin yüzde 10'u kadar bir miktar geçici teminat olarak ödenmesi gerekiyor. Eğer ihale kazanılırsa, bu teminat ödenecek tutardan düşülüyor; kazanılamazsa teminat iade ediliyor.

Araçların Ekspertiz Raporları

Satışa sunulan otomobillerin ekspertiz raporları, sisteme yükleniyor ve bu raporlar üzerinden araçların durumu hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Bu sayede, teklif vermeden önce aracın durumu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunabiliyor. Böylece vatandaşlar, ihale sonrasında herhangi bir sürpriz durumla karşılaşmadan araç satın alabiliyorlar.

Uygun Fiyatlı Otomobil Sahibi Olma Fırsatı

Ticaret Bakanlığı'nın bu yöntemle satışa sunduğu ikinci el otomobiller, özellikle piyasadaki yüksek fiyatların alternatifi olarak önem taşıyor. Bu araçlar, devlet güvencesi altında satıldığı için alıcılar için güvenilir bir seçenek oluşturuyor. İhale yöntemiyle yapılan bu satışlar, uygun fiyatlı otomobil arayışında olan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan İki Farklı İhale Detayları

Ticaret Bakanlığı, iki farklı ihale ile ikinci el otomobil satışı gerçekleştiriyor. İlk ihale, Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve ikinci ihale ise Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Her iki ihale de ilgi çekici araçlar sunuyor.

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhalesi

  • İhale Numarası: 2334BKR2023G347A652
  • Araç Türü: Otomobil
  • Marka: Mercedes-Benz
  • Model: 250 D
  • Yıl: 1989
  • Kilometre: 44.925
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 2497
  • Yakıt: Dizel
  • Bulunduğu Yer: Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
  • Satışa Esas Bedel: 170.000 ₺
  • Teminat Bedeli: 17.000 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 127.500 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 5 Ocak 2024
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2024
  • İhale Bitiş Tarihi: 15 Ocak 2024, 09:00

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhalesi

  • İhale Numarası: 2306ERG20230358A2026
  • Araç Türü: Otomobil
  • Marka: Volkswagen
  • Model: Polo
  • Yıl: 2002
  • Kilometre: Yok - Tespit Edilemedi
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 1896
  • Yakıt: Dizel
  • Bulunduğu Yer: Konya Organize Sanayi Bölgesi
  • Satışa Esas Bedel: 187.500 ₺
  • Teminat Bedeli: 18.750 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 140.625 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2024
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 12 Ocak 2024
  • İhale Bitiş Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:25

Volkswagen Polo İçin Link: https://www.eihale.gov.tr/ihaleler/detay/5t5LbCwhQxpxBLurM5NP6k

Mercedes İçin Link: https://www.eihale.gov.tr/ihaleler/detay/9f96Fyo48ct6QUzUajvkqG

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