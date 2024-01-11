Devletten 2. el araç kıyağı: Mercedes 250 D 127.500 TL, Volkswagen Polo 140.625 TL!

Ticaret Bakanlığı'nın girişimi ile gümrükte kalan veya devlet mülkiyetine geçen ikinci el otomobiller, uygun fiyatlarla vatandaşların erişimine sunuluyor. E-ihale sistemi üzerinden yapılan bu satışlar, özellikle fiyat hassasiyeti olan otomobil alıcıları için önemli bir alternatif oluşturuyor. İkinci el otomobil piyasasında yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar için bu fırsat, ekonomik olarak erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Araç Satış Yöntemi Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar, internet üzerinden tekliflerini sunuyorlar. Bakanlık, her araç için bir başlangıç fiyatı belirliyor ve ardından ihale tarihini ilan ediyor. Araçları satın almak isteyen vatandaşlar, tekliflerini bu sistem üzerinden iletiyorlar. Teklif vermek için, teklifin yüzde 10'u kadar bir miktar geçici teminat olarak ödenmesi gerekiyor. Eğer ihale kazanılırsa, bu teminat ödenecek tutardan düşülüyor; kazanılamazsa teminat iade ediliyor.