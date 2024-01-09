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2. el otomobil fiyatları şimdi patlar! 553 bin TL'ye sıfır SUV! Peynir ekmek gibi satar!

İkinci el araç piyasasındaki fiyat dengesizliklerine bir alternatif olarak, Çinli otomobil üreticisi Chery'nin yeni elektrikli SUV modeli, piyasaya sıfır kilometre araçlar sunarak dikkat çekiyor. Chery'nin iCar 03 modeli, uygun fiyatı ve özellikleriyle otomobil piyasasında yeni bir dönem başlatıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 09 Ocak 2024, 10:50
2. el otomobil fiyatları şimdi patlar! 553 bin TL’ye sıfır SUV! Peynir ekmek gibi satar!

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, ikinci el araç piyasasındaki fiyat balonuna alternatif bir çözüm sunuyor. Chery'nin iCar 03 modeli, sıradışı tasarımı ve cazip fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu elektrikli SUV modeli, özellikle fiyat-performans oranıyla ön plana çıkıyor.

Teknik Özellikler ve Tasarım

Chery iCar 03, 4.4 metre uzunluğunda C segmenti bir tasarıma sahip. Heybetli tam arazi aracı görünümüyle dikkat çeken model, 70 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 500 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. Araç, 184 beygirlik motor gücüyle önden çekişli ve 279 beygir gücündeki 4 tekerlekten çekişli versiyonlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Başlangıç Fiyatı ve Performans

Chery iCar 03'ün başlangıç fiyatı, 18.500 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, Türk Lirası cinsinden yaklaşık 553 bin TL'ye denk geliyor. Araç, tamamen alüminyum gövde yapısıyla daha hafif, performanslı ve uzun menzilli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Şehir içi menzili ise 650 km civarında, bu da şehir içi kullanım için ideal bir menzil sunuyor.

Chery, 2024 yılı içinde 4 milyondan fazla araç satışı hedefliyor. Bu hedefle birlikte, marka pazardaki rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Yeni modeli iCar 03 ile Chery, elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

2024 Tahminleri Geldi! Araç Fiyatlarında Eski Normale Dönüş Balon Patladı

Koronavirüs salgını ile birlikte araç piyasasında yaşanan dalgalanmalar, özellikle araç fiyatları üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. İlk etapta, araç fiyatları sert bir düşüş yaşamış, ardından çeşitli faktörlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Pandemi sürecinde uygulanan uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi tedbirler, tedarik zincirinde sorunlara yol açarken, sokağa çıkma yasakları sebebiyle fabrikaların uzun süre kapalı kalması sıfır araç stoklarında sıkıntılara neden olmuştu.

2024'te Araç Fiyatları Ne Olacak?

Ticaret Bakanı Bolat'ın son dakika açıklamasına göre, alınan tedbirlerle Ağustos ayının ortalarından itibaren stoktaki araçların piyasaya çıkmaya başladığı ve bir aylık sürede yaklaşık 600 bin aracın piyasaya sürüldüğü belirtildi. Stokçulukla mücadelede denetimler ve cezai tedbirler uygulanırken, piyasa kendiliğinden stokları serbest bırakmaya başladı. Bu tedbirlerin ardından, özellikle ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20'lere varan düşüşler yaşandı.

Piyasada Normalleşme ve Fiyatlar

Ticaret Bakanı'nın açıklamasına göre, stokların piyasaya sürülmesi ve satışlardaki balonun ortadan kalkması ile birlikte, özellikle birinci el araçlarda kampanyalar başladı. Piyasa işlemlerinin normale dönmesi ve araç fiyatlarında balonun patlaması, hayatın ve ticaretin normalleşmesine işaret ediyor. Aynı durum emlak sektöründe de görüldü. Konut ve dükkan fiyatlarında yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı, bu durum kira fiyatlarına da yansıdı. Bakan Bolat, fiyatlardaki düşüş etkisinin devam edeceğini ifade etti.

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