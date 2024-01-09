2. el otomobil fiyatları şimdi patlar! 553 bin TL’ye sıfır SUV! Peynir ekmek gibi satar!

Chery, 2024 yılı içinde 4 milyondan fazla araç satışı hedefliyor. Bu hedefle birlikte, marka pazardaki rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Yeni modeli iCar 03 ile Chery, elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

2024 Tahminleri Geldi! Araç Fiyatlarında Eski Normale Dönüş Balon Patladı Koronavirüs salgını ile birlikte araç piyasasında yaşanan dalgalanmalar, özellikle araç fiyatları üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. İlk etapta, araç fiyatları sert bir düşüş yaşamış, ardından çeşitli faktörlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Pandemi sürecinde uygulanan uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi tedbirler, tedarik zincirinde sorunlara yol açarken, sokağa çıkma yasakları sebebiyle fabrikaların uzun süre kapalı kalması sıfır araç stoklarında sıkıntılara neden olmuştu.

2024'te Araç Fiyatları Ne Olacak? Ticaret Bakanı Bolat'ın son dakika açıklamasına göre, alınan tedbirlerle Ağustos ayının ortalarından itibaren stoktaki araçların piyasaya çıkmaya başladığı ve bir aylık sürede yaklaşık 600 bin aracın piyasaya sürüldüğü belirtildi. Stokçulukla mücadelede denetimler ve cezai tedbirler uygulanırken, piyasa kendiliğinden stokları serbest bırakmaya başladı. Bu tedbirlerin ardından, özellikle ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20'lere varan düşüşler yaşandı.

Piyasada Normalleşme ve Fiyatlar Ticaret Bakanı'nın açıklamasına göre, stokların piyasaya sürülmesi ve satışlardaki balonun ortadan kalkması ile birlikte, özellikle birinci el araçlarda kampanyalar başladı. Piyasa işlemlerinin normale dönmesi ve araç fiyatlarında balonun patlaması, hayatın ve ticaretin normalleşmesine işaret ediyor. Aynı durum emlak sektöründe de görüldü. Konut ve dükkan fiyatlarında yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı, bu durum kira fiyatlarına da yansıdı. Bakan Bolat, fiyatlardaki düşüş etkisinin devam edeceğini ifade etti.