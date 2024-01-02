2024 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyatları! 2024 engelli araç limiti ne kadar, kaç TL oldu? Vergi indirimli araç listesi

Yeni yılda engelli vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. 2024 yılında geçerli olacak olan ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu ve beklenenin üzerinde bir artışla karşımıza çıktı. Yapılan değerleme sonucunda, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak belirlenen üst limit, 2024 yılı itibarıyla yüzde 58.46 oranında artarak 1 milyon 637 bin 748 TL'ye yükseldi. İşte 2024 engelli araç fiyatları ve tüm detaylar...