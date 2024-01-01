Zam gelecek mi, % kaç artacak? 2024 SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Toyota, Renault, Peugeot, Citroen, Honda...

Ocak ayının gelmesiyle birlikte otomotiv firmaları, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına fiyat politikalarını revize ediyor. .İşte 2024 yılı otomobil fiyatları hakkında tüm merak edilenler...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte otomotiv firmaları, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına fiyat politikalarını revize ediyor. .İşte 2024 yılı otomobil fiyatları hakkında tüm merak edilenler...
TOYOTA 2024 FİYAT LİSTESİ!
COROLLA:
COROLLA HYBRİD:
FİYATLAR GÜNCELLENİYOR
Farklı otomobil markaları, resmi web sitelerinde ve bayilerinde "Fiyatlarımız Güncelleniyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, tüketicilerin 2024 yılında sunulan yeni araç modellerini ve güncellenen fiyatları takip etmelerini sağlıyor.
Fiyat güncellemeleri sona erdiğinde güncel listeleri paylaşacağız.
FİYATLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Şu anda birçok marka fiyat listesini güncellemeye aldığı için yeni fiyatları göremiyoruz. Ancak sektör temsilcileri, sert zamların olabileceğini söylüyor. Öte yandan, 2023'ün son aylarında zamlar yerini sabit fiyatlara bırakmıştı. Yeni yılın ilk günlerinde ise fiyatlar yeniden yükselişe geçecek.
2024 MODELLER NE ZAMAN SATILACAK?
2024 model araçların üretimi ve piyasaya sürülmesi yerli üretim için 15-30 gün sonra, ithal araçlar için ise 1-3 ay arasını buluyor. Markalar bu nedenle ellerinde kalan 1 yaşındaki araçları müşterilere satmaya çalışacak.
1 YAŞINDAKİ SIFIR ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?
Eğer kasa değişimi yapılmamışsa ve fiyatı da 2024 modellerden çok daha uygunsa 2023 model otomobil alınabilir. Böylece ikinci elde satarken 1 yıl daha az kilometre yapmış olacağından emsallerine göre ikinci el fiyatı daha yüksek olabilir. Garanti konusunda ise satış tarihinden itibaren garanti süreci başladığı için tüketicinin bir kaybı olmuyor.