Zam gelecek mi, % kaç artacak? 2024 SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Toyota, Renault, Peugeot, Citroen, Honda...

Şu anda birçok marka fiyat listesini güncellemeye aldığı için yeni fiyatları göremiyoruz. Ancak sektör temsilcileri, sert zamların olabileceğini söylüyor. Öte yandan, 2023'ün son aylarında zamlar yerini sabit fiyatlara bırakmıştı. Yeni yılın ilk günlerinde ise fiyatlar yeniden yükselişe geçecek.

2024 model araçların üretimi ve piyasaya sürülmesi yerli üretim için 15-30 gün sonra, ithal araçlar için ise 1-3 ay arasını buluyor. Markalar bu nedenle ellerinde kalan 1 yaşındaki araçları müşterilere satmaya çalışacak.

1 YAŞINDAKİ SIFIR ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?

Eğer kasa değişimi yapılmamışsa ve fiyatı da 2024 modellerden çok daha uygunsa 2023 model otomobil alınabilir. Böylece ikinci elde satarken 1 yıl daha az kilometre yapmış olacağından emsallerine göre ikinci el fiyatı daha yüksek olabilir. Garanti konusunda ise satış tarihinden itibaren garanti süreci başladığı için tüketicinin bir kaybı olmuyor.