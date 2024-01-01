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2024 engelli araç limiti | 2024 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi! Vergi indirimli araç isteyenlere duyuruldu

Yeni yılda engelli vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. 2024 yılında geçerli olacak olan ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu ve beklenenin üzerinde bir artışla karşımıza çıktı. Yapılan değerleme sonucunda, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak belirlenen üst limit, 2024 yılı itibarıyla yüzde 58.46 oranında artarak 1 milyon 637 bin 748 TL'ye yükseldi. İşte 2024 engelli araç fiyatları ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 19:48 Güncelleme 01 Ocak 2024, 19:48
2024 engelli araç limiti | 2024 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi! Vergi indirimli araç isteyenlere duyuruldu

2024 yılında uygulanacak olan ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu ve beklenenin üzerinde bir artışla karşımıza çıktı. Gelecek yıl, engelli bireyler için sıfır araç alımlarında geçerli olan bu avantajlı düzenleme, araç sahibi olma hayali kuranları sevindirecek.

2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı.

2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.

2024 ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ

RENAULT CLİO

Clio, equilibre 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren Clio'nun ÖTV oranı 306.259 TL. %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL. Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382.824 TL oluyor.

HYUNDAİ İ20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modelinin güncel satış fiyatı 920.000 TL olarak belirtiliyor. Hyundai i20 vergisiz 425.925 TL'lik fiyatı ile %80'lik ÖTV dilimine giriyor. 340.740 TL ÖTV ödenen araca aynı zamanda 153.333 TL'lik KDV de dahil olduğunda fiyat yükseliyor.

WOLKSWAGEN POLO

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922.800 TL. %80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341.777 TL. %20'lik KDV oranı ise 153.800 TL. Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427.222 TL.

RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1.031.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382.185 TL. %20 KDV oranına sahip olan aracın 171.983 TL olan KDV oranı çıkarıldığında, aracın ÖTV'siz ve KDV'siz fiyatı 477.731 TL oluyor.

NİSSAN QASHQİ

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modeli'nin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687.268 TL. 549.814 TL ÖTV ve 247.416 TL KDV oranları eklendiğinde aracın güncel satış fiyatı 1.484.500 TL'ye denk geliyor.

PEUGEOT 3008

%80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1.746.000 TL. %20 olan 291.000 TL KDV ve 646.666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808.333 TL oluyor.

FIAT EGEA CROSS

Son dönemlerde özellikle en çok tercih edilen Fiat'ın Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin güncel satış fiyatı 825.900 TL. %80'lik ÖTV ve %20'lik KDV dilimlerine giren Egea Cross'un 305.888 TL ÖTV ödemesi ve 137.650 TL de KDV ödemesi bulunuyor. KDV ve ÖTV vergileri çıkarıldığında ise arabanın net fiyatı 382.361 TL.

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