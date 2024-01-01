2024 engelli araç limiti | 2024 ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyat listesi! Vergi indirimli araç isteyenlere duyuruldu

WOLKSWAGEN POLO

Volkswagen Polo, 1.0 80 PS Manuel Impression donanımında, güncel satış fiyatı 922.800 TL. %80 ÖTV dilimine giren Polo'nun ÖTV oranı ise 341.777 TL. %20'lik KDV oranı ise 153.800 TL. Böylelikle ÖTV ve KDV çıkarıldığında Volkswagen Polo vergisiz net fiyatı 427.222 TL.

RENAULT MEGANE SEDAN

Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1.031.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382.185 TL. %20 KDV oranına sahip olan aracın 171.983 TL olan KDV oranı çıkarıldığında, aracın ÖTV'siz ve KDV'siz fiyatı 477.731 TL oluyor.

NİSSAN QASHQİ

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna donanımına bakacağımız Nissan Qashqai modeli'nin KDV ve ÖTV oranları olmadan net fiyatı 687.268 TL. 549.814 TL ÖTV ve 247.416 TL KDV oranları eklendiğinde aracın güncel satış fiyatı 1.484.500 TL'ye denk geliyor.

PEUGEOT 3008

%80 ÖTV dilimine giren Peugeot 3008 güncel satış fiyatı 1.746.000 TL. %20 olan 291.000 TL KDV ve 646.666 TL olan ÖTV oranları çıkarıldığında Peugeot 3008 net fiyatı 808.333 TL oluyor.