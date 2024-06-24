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2024 Peugeot 208 FİYAT LİSTESİ güncellendi! Otomobil alacaklara resmen amme hizmeti! Gören bayilere koşacak

Peugeot 208, otomobil severlerin beğenisini kazanan şık tasarımı ve performansıyla dikkat çeken bir model. Türkiye pazarında da önemli bir yer edinmiş olan Peugeot 208 yeni kampanyalarla otomobil tutkunlarının karşısında. İşte Peugeot 208’in güncel fiyat listesi ve sürpriz indirim fırsatları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 22:55 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:55

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Peugeot 208, zarif dış tasarımı, konforlu iç mekanı ve ileri teknoloji özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. İşte tüm detaylar...

PEUGEOT 208'İN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Peugeot 208, şık dış tasarımı ve modern iç mekanıyla öne çıkıyor. Türkiye pazarında üç farklı donanım paketi ile sunulan bu model, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor:

BAZ DONANIM:

Motor: 1.2 litrelik benzinli motor
Güç: 100 beygir
Şanzıman: 8 ileri tam otomatik
Özellikler: Yüksek performans ve sürüş konforu

ALLURE DONANIM:

Motor: 1.2 PureTech 130hp
Şanzıman: EAT8

GT DONANIM:

Motor: 1.2 PureTech 130hp
Şanzıman: EAT8

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

🔴 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 1.223.000 TL

🔴 208 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.310.000 TL

🔴 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.412.000 TL

VOLKSWAGEN T-ROC'TA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Otomobil devi Volkswagen, T-Roc fiyatlarında büyük bir indirim fırsatı sunarak dikkat çekiyor. B-SUV segmentinin popüler modellerinden T-Roc, performansı ve şıklığı ile otomobil severlerin beğenisini kazanıyor. Volkswagen'in indirim kampanyaları, T-Roc'u daha erişilebilir kılarak büyük bir fırsat sunuyor.

VOLKSWAGEN T-ROC'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Motor: 1.5 TSI 150 PS
Şanzıman: DSG
Donanım: Life, Style, R-Line
Güvenlik Özellikleri: Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik acil fren sistemi

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

🔴 1.5 TSI 150 PS DSG Life: 1.805.000 TL

🔴 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 1.947.000 TL

🔴 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 2.170.000 TL

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