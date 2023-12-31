Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Bayiler doldu taştı!

2023 Aralık ayı, otomobil sektöründe kampanyaların hız kazandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Renault, sıfır araç fiyatlarına yetişemeyen tüketicilere özel olarak fabrika garantili ikinci el araç satışı müjdesi verdi. Bu kampanya, otomobil almak isteyenler için hemen teslim imkanı sunuyor.

Otomobil Piyasasındaki Değişim Pandemi dönemi sonrasında, araç fiyatlarındaki artış devam etti. Aralık ayı itibariyle, Türkiye'deki en ucuz sıfır araç fiyatlarının 700 bin lira seviyesini aşması, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Stok sorunları nedeniyle sıfır araç almak isteyen tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum, ikinci el araç piyasasının da dalgalanmasına yol açtı.