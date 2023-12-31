SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var! Renault 255.000 TL'ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Bayiler doldu taştı!

Renault, piyasada gözlemlenen yüksek sıfır araç fiyatlarına bir alternatif olarak, 255.000 TL'den başlayan fiyatlarla fabrika garantili ikinci el araç satışına başlamıştır. Bu kampanya, Renault markalı araçların yanı sıra Peugeot, Ford, Fiat, Citroen, Opel ve Volkswagen gibi çeşitli popüler otomobil markalarının da araçlarını kapsıyor. Bu hareketle Renault, otomobil alıcılarına daha uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek sunarak, geniş bir yelpazede ihtiyaçlara hitap etmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, özellikle yüksek sıfır araç fiyatları nedeniyle bütçe sıkıntısı çeken alıcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 11:40 Güncelleme 31 Aralık 2023, 11:40
Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Bayiler doldu taştı!

2023 Aralık ayı, otomobil sektöründe kampanyaların hız kazandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Renault, sıfır araç fiyatlarına yetişemeyen tüketicilere özel olarak fabrika garantili ikinci el araç satışı müjdesi verdi. Bu kampanya, otomobil almak isteyenler için hemen teslim imkanı sunuyor.

Otomobil Piyasasındaki Değişim

Pandemi dönemi sonrasında, araç fiyatlarındaki artış devam etti. Aralık ayı itibariyle, Türkiye'deki en ucuz sıfır araç fiyatlarının 700 bin lira seviyesini aşması, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Stok sorunları nedeniyle sıfır araç almak isteyen tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum, ikinci el araç piyasasının da dalgalanmasına yol açtı.

Renault 2.El Araç Satışı: Fabrika Çıkışlı Araç Nasıl Alınır?

Renault'un yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren Renault2, "Renew" ismiyle ikinci el faaliyetlerine devam ediyor. Renew, 96 nokta kontrolü yapılan araçlarda 12 aya varan garanti imkanı, cazip finansman seçenekleri ve takas imkanı ile müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

En Düşük Fiyatlar ve Geniş Marka Seçenekleri

Renew Türkiye'nin resmi sitesi üzerinden satışa sunulan araçlar hakkında detaylı bilgiler ve yetkili satış bayisi iletişim bilgileri yer alıyor. Tüm araçlar, müşterilere hemen teslim edilmek üzere hazır bulunuyor.

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Sözde demokrat ülkelerin teröre desteği kesmesi gerekiyor
MİT ve TSK’dan Irak’ın kuzeyinde PKK’ya nokta operasyon: Renas Derik kod adlı Cemil Akar öldürüldü
Kahvenin tadını BURFAŞ’ta çıkarın
SON DAKİKA