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%58 zamlı MTV vergisi hesaplama! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Yılbaşı yaklaşırken, araç sahipleri arasında 2024 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları büyük bir merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılında MTV oranlarında yüzde 58,46'lık bir artış gerçekleştiği açıklandı. Bu artış, araç sahipleri için önemli bir mali yükü beraberinde getiriyor. Peki, bu yeni oranlarla birlikte 2024 yılında motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? İşte bu sorunun cevabı ve ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:33 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:33
%58 zamlı MTV vergisi hesaplama! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

YENİ MTV FİYATLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. İşte yeni zamlı fiyatlar;

MTV ÖDEME TAKVİMİ!

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenmektedir.

Birinci taksit için MTV son ödeme tarihi 31 Ocak'tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.

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