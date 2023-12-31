%58 zamlı MTV vergisi hesaplama! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.
Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.
YENİ MTV FİYATLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. İşte yeni zamlı fiyatlar;
MTV ÖDEME TAKVİMİ!
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenmektedir.
Birinci taksit için MTV son ödeme tarihi 31 Ocak'tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.