SON KAMPANYA! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var!

Renault, piyasadaki yüksek sıfır araç fiyatlarına alternatif olarak 249.900 TL'den başlayan fiyatlarla fabrika garantili ikinci el araç satışı yapıyor. Kampanya kapsamında Renault markalı araçların yanı sıra Peugeot, Ford, Fiat, Citroen, Opel ve Volkswagen gibi çeşitli markalardan araçlar da bulunuyor.

Otomobil Piyasasındaki Değişim Pandemi dönemi sonrasında, araç fiyatlarındaki artış devam etti. Aralık ayı itibariyle, Türkiye'deki en ucuz sıfır araç fiyatlarının 700 bin lira seviyesini aşması, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Stok sorunları nedeniyle sıfır araç almak isteyen tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum, ikinci el araç piyasasının da dalgalanmasına yol açtı.