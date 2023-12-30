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SON KAMPANYA! Renault 255.000 TL'ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var!

2023 Aralık ayı, otomobil sektöründe kampanyaların hız kazandığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Renault, sıfır araç fiyatlarına yetişemeyen tüketicilere özel olarak fabrika garantili ikinci el araç satışı müjdesi verdi. Bu kampanya, otomobil almak isteyenler için hemen teslim imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 12:30 Güncelleme 30 Aralık 2023, 12:30
SON KAMPANYA! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor! Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var!

Renault, piyasadaki yüksek sıfır araç fiyatlarına alternatif olarak 249.900 TL'den başlayan fiyatlarla fabrika garantili ikinci el araç satışı yapıyor. Kampanya kapsamında Renault markalı araçların yanı sıra Peugeot, Ford, Fiat, Citroen, Opel ve Volkswagen gibi çeşitli markalardan araçlar da bulunuyor.

Otomobil Piyasasındaki Değişim

Pandemi dönemi sonrasında, araç fiyatlarındaki artış devam etti. Aralık ayı itibariyle, Türkiye'deki en ucuz sıfır araç fiyatlarının 700 bin lira seviyesini aşması, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Stok sorunları nedeniyle sıfır araç almak isteyen tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum, ikinci el araç piyasasının da dalgalanmasına yol açtı.

Renault 2.El Araç Satışı: Fabrika Çıkışlı Araç Nasıl Alınır?

Renault'un yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren Renault2, "Renew" ismiyle ikinci el faaliyetlerine devam ediyor. Renew, 96 nokta kontrolü yapılan araçlarda 12 aya varan garanti imkanı, cazip finansman seçenekleri ve takas imkanı ile müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

En Düşük Fiyatlar ve Geniş Marka Seçenekleri

Renew Türkiye'nin resmi sitesi üzerinden satışa sunulan araçlar hakkında detaylı bilgiler ve yetkili satış bayisi iletişim bilgileri yer alıyor. Tüm araçlar, müşterilere hemen teslim edilmek üzere hazır bulunuyor.

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

2. El Araç İlanları

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