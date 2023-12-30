2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? %58 zamlı MTV vergisi hesaplama! MTV ödeme takvimi...

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi 'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. İşte yeni zamlı fiyatlar;

MTV ÖDEME TAKVİMİ!

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenmektedir.