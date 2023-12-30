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2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? %58 zamlı MTV vergisi hesaplama! MTV ödeme takvimi...

Yılbaşı heyecanıyla birlikte araç sahipleri, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarını merakla bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, MTV'nin 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttığı duyuruldu. Peki, 2024 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 19:46 Güncelleme 30 Aralık 2023, 19:46
2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? %58 zamlı MTV vergisi hesaplama! MTV ödeme takvimi...

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

YENİ MTV FİYATLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. İşte yeni zamlı fiyatlar;

MTV ÖDEME TAKVİMİ!

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenmektedir.

Birinci taksit için MTV son ödeme tarihi 31 Ocak'tır. İkinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme tarihidir.

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