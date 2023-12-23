Fiat 514.900 TL’ye, Renault 448.900 TL’ye otomobil satıyor: Sıfır arabada en ucuz yol

Fiat Doblo: En Uygun Fiyatlı Seçenek Fiat Doblo Cargo, hafif ticari araçlar arasında en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Fiat Doblo'nun liste fiyatı 749.900 TL iken, kampanya ile fiyat 714.900 TL'ye düşüyor. Bu indirimle müşteriler 35.000 TL tasarruf sağlayabiliyor. Peşin Ödeme Sorunu İçin Kredi İmkanı Peşin ödeme yapmakta zorlanan müşterilere, Fiat 200.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Bu kredi sayesinde, müşterilerin ödeyeceği peşin tutar 514.900 TL'ye düşüyor. Ayrıca, kredi ödemeleri aylık taksitler halinde yapılabiliyor, böylece bütçe planlaması daha kolay hale geliyor.

Renault'tan Uygun Fiyatlı Araç Fırsatı Renault, Türkiye'de en yüksek satış rakamlarına ulaşan otomobil firmalarından biri olarak biliniyor. Renault'un hafif ticari araç teklifi, müşteriler tarafından ilgi görüyor. Renault Ekspress Van modeli için firma 698.900 TL'lik bir fiyat belirledi. Bu fiyatla müşteriler sıfır araç sahibi olabiliyorlar ve bu fırsat daha da genişliyor.

Peşin ödeme yapmakta zorlanan müşterilere Renault tarafından kredi desteği sunuluyor. 250.000 TL'lik kredi desteği ile peşinat tutarı 448.900 TL'ye düşüyor ve kalan tutar kredi ile ödeniyor. Bu kredi, bütçelere uygun taksitlerle geri ödeniyor.