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Yeni yıl gelmeden kapın! Yılın son otomobil kampanyası için geri sayım başladı! Fiat Egea, Renault Clio-Megane, Toyota Corolla...

Markalar, sıfır otomobil almak isteyen müşterilere cazip teklifler sunmaya başladı. Özellikle yıl sonu kampanyaları kapsamında, düşük faizli kredi seçenekleri, uzun vadeli taksit imkanları ve peşin fiyatına taksit avantajları gibi özel ödeme kolaylıkları dikkat çekiyor. İşte yılın son otomobil kampanyaları...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 18:30 Güncelleme 21 Aralık 2023, 18:32
Yeni yıl gelmeden kapın! Yılın son otomobil kampanyası için geri sayım başladı! Fiat Egea, Renault Clio-Megane, Toyota Corolla...

Sıfır otomobil stoklarında yaşanan sıkıntının azalmasıyla birlikte, markalar çeşitli modellerde özel indirimler ve ekstra donanım avantajları sunuyor. Araç çeşitliliği artan bu dönemde, müşteriler istedikleri modeli daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalıyor. İşte Aralık 2023 sıfır otomobil fiyatları...

TOYOTA

Toyota, yılın son çılgın kampanyasını başlatıyor. Corolla, Hilux ve Cross Hybrid modellerinde 200 bin TL, C-HR Hybrid modelinde ise 250 bin TL indirimle dikkat çeken Toyota, diğer modellerinde de 150 bin ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda indirim ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

RENAULT

Renault, tüm modellerinde geçerli olan "şimdi al, Temmuz 2024'te ödemeye başla" kampanyasıyla öne çıkıyor. Ayrıca kobi veya serbest meslek sahibi müşterilere özel olarak Renault Express Van modelinde 50 bin TL'ye varan, Trafic Combi modelinde ise 110 bin TL'ye varan indirim fırsatına sahip. Megane Sedan Icon modellerinde de Aralık ayına özel 110 bin TL indirim fırsatı müşterileri bekliyor.

HONDA

Honda, yıl sonu kampanyalarını "ona giden yolu kısalttık" sloganıyla duyuruyor. HR-V ve Civic modellerinde 200.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarak müşterilere çeşitli kazançlar sağlıyor.

OPEL

Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı tanıyor. Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT

Yeni Peugeout 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. Peugeot 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunulurken markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ise 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

CITROEN

Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Citroën C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.

2023 YILINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ

2023 yılı Ocak ayı ile Kasım ayları arasında en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Fiat Egea Sedan 75.299 adet, Renault Clio 50.099 adet, Fiat Egea Cross 36.359 adet, Renault Megane Sedan 28.828 adet, Toyota Corolla 24.612 adet satarak en çok satılan 5 model listesine girdi.

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