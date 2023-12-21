Yeni yıl gelmeden kapın! Yılın son otomobil kampanyası için geri sayım başladı! Fiat Egea, Renault Clio-Megane, Toyota Corolla...

HONDA Honda, yıl sonu kampanyalarını "ona giden yolu kısalttık" sloganıyla duyuruyor. HR-V ve Civic modellerinde 200.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunarak müşterilere çeşitli kazançlar sağlıyor.

OPEL Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı tanıyor. Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT Yeni Peugeout 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. Peugeot 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunulurken markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ise 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

CITROEN Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Citroën C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.