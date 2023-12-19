Sıfır otomobil fiyatları ne oldu, düştü mü? 1 milyon TL’nin altında satılan araçlar hangileri? Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları

Sıfır otomobillerde yıl sonuna özel kampanyalara ek olarak, ekstra fiyat indirimleri de yapılmaya başlandı. Bu indirimler sayesinde, otomatik vitesli otomobillere geçmiş aylara kıyasla daha uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor. Yapılan bu indirimler, özellikle otomatik vitesli otomobillere olan talebi artırıyor. Geçmiş aylara göre daha uygun fiyatlarla sunulan bu araçlar, otomobil almayı düşünen kişiler için cazip bir seçenek haline geliyor. İşte Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları...
Yeni Otomobil Kampanyaları
Otomatik Vitesli Araç Satışlarındaki Artış
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuna göre, Ocak-Kasım döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satışları 690.471 adetle yüzde 82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle yüzde 17,9 pay aldı. Bu, otomatik vitesli araçlara olan talebin arttığını gösteriyor.
Opel Kampanyaları ve Fiyatlar
Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Opel Astra ise manuel ve otomatik şanzımanlı versiyonlarında farklı kredi seçenekleriyle sunuluyor. Elegance ve GS donanımlarında 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanıyla 1.252.900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.