Sıfır otomobil fiyatları ne oldu, düştü mü? 1 milyon TL’nin altında satılan araçlar hangileri? Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları

Citroen C4 X ve ë-C4 X Kampanyaları Citroen C4 X modelinde, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Ayrıca, bu modele 50 bin TL takas desteği de ekleniyor. Yüzde 100 elektrikli ë-C4 X ise, Eşarj kartı hediyesi ve benzer kredi seçenekleriyle alınabilir.

Peugeot Fırsatları Yeni Peugeot 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları sunuyor. Peugeot 408 ve 308 modelleri de benzer kredi imkanlarıyla sunulurken, 3008 modeli için de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Toyota'dan Cazip İndirimler Toyota C-HR Hybrid, 250 bin TL'ye varan indirimlerle 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ek olarak, 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi de mevcut. Corolla'nın bazı versiyonları ÖTV muafiyeti avantajıyla alınabilirken, sedan modelinde 200 bin TL'ye varan indirim veya yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

1 Milyon TL'nin Altında Ki Araçlar Hangileri? Otomobil piyasasında, 2023 model araçların fiyatlarına dair güncel bilgiler önem taşıyor. Dacia, Hyundai, Citroen, Opel, Skoda, Volkswagen, Renault ve Kia markalarının bazı modellerinin güncel fiyatları şu şekildedir: Dacia Markasının Öne Çıkan Modelleri ve Fiyatları Dacia Yeni Sandero: 873.900 TL'ye sunuluyor.

873.900 TL'ye sunuluyor. Dacia Yeni Sandero Stepway: 857.900 TL fiyat etiketine sahip.

857.900 TL fiyat etiketine sahip. Dacia Yeni Duster: 899.000 TL olarak belirlendi.

899.000 TL olarak belirlendi. Dacia Spring: Elektrikli araç segmentinde 950.000 TL fiyatla dikkat çekiyor.