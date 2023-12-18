1 milyon TL’nin altında satılan araçlar hangileri? Sıfır otomobil fiyatları düştü mü? Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları

Yılın son günlerinde otomobil sektöründe hareketlilik artıyor. Çeşitli markalar, aralık ayı boyunca sıfır otomobil kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar, otomobil almak isteyenler için son fırsatlar sunuyor. 2023 yılında otomobil satışları, Ocak-Kasım döneminde yüzde 66,2 oranında artış göstererek 840.925 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 43,7 artışla 233.057 adet satıldı. Bu dönemde en çok satılan otomobil markaları ve modelleri de belli oldu. Peki, Aralık 2023'te en düşük sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları...
Yeni Otomobil Kampanyaları
Otomatik Vitesli Araç Satışlarındaki Artış
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuna göre, Ocak-Kasım döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satışları 690.471 adetle yüzde 82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle yüzde 17,9 pay aldı. Bu, otomatik vitesli araçlara olan talebin arttığını gösteriyor.
Opel Kampanyaları ve Fiyatlar
Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Opel Astra ise manuel ve otomatik şanzımanlı versiyonlarında farklı kredi seçenekleriyle sunuluyor. Elegance ve GS donanımlarında 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanıyla 1.252.900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.