Arabasız kimse kalmayacak! 200 bin TL altındaki 2. el otomobiller! Bu ilanları gören havada kapıyor

İkinci el otomobil ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yılın son fırsatları olarak satışa konulan birçok uygun fiyatlı aracı sizler için derledik. İşte ayağınızı yerden kesecek o otomobiller...
İkinci el otomobil ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yılın son fırsatları olarak satışa konulan birçok uygun fiyatlı aracı sizler için derledik. İşte ayağınızı yerden kesecek o otomobiller...
Ticaret Bakanlığı'nın alınan önlemleri ve Hazine ile Merkez Bankası'nın uyguladığı mali politikalar, vatandaşları yatırıma yönlendirmiş durumda. Kredi faizlerindeki artış ve mevduat faizlerindeki yüksek getiri, birçok kişiyi alım yerine tasarrufa yönlendirerek ikinci el otomobil piyasasında dengeleri değiştirdi.
Taşıt kredilerinin yüzde 3 ve üzerindeki faiz oranları, otomobil almayı zorlaştırırken ihtiyaç kredisi faizleri de benzer şekilde seyrediyor. Bu durum, ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobillerden daha düşük seviyelere inmesine neden oldu.
İlan sitelerinde yapılan fiyat incelemelerinde, favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlemleniyor. Araç sahipleri, uzun süredir satamadıkları araçları elden çıkarmak adına ciddi indirimlere gitmek zorunda kalabiliyorlar.
Elinde nakit bulunanlar için ise bu dönemde otomobil almak oldukça avantajlı olabilir. İyi bir pazarlıkla fiyatları daha da düşürebilir ve farklı şehirlerdeki ilanları takip ederek uygun fırsatları değerlendirebilirsiniz.
Bayiler, ellerindeki sıfır otomobilleri hemen teslim edebiliyor ve önceki dönemlerde yaşanan stok sorunları ortadan kalkmış durumda. Satış temsilcileri, telefonlarına çıkmayan potansiyel alıcılara dönerek özel fiyat indirimleri yaparak araç satmaya çalışıyorlar.
2023 model otomobillerin ve yaklaşık bir ay sonra 1 yaşına girecek araçların bayiler tarafından hızla elden çıkarılmaya çalışıldığı bu dönemde, 2024 model araçların ülkemize gelmesi de Mart ayını bulabilir. Bu nedenle, 2023 model araçlarda 1 yaşında muamelesi yaparak pazarlık yapmak önemli bir avantaj sağlayabilir.
300.000 liraya kadar olan otomobillerde fiyatlar hızla geriliyor. Bu fiyat aralığındaki araçlar, daha hızlı bir şekilde el değiştiriyor ve piyasada sıkça bulunuyor.
İkinci el otomobil piyasasındaki bu dönem, otomobil almak isteyenler için fırsatlar sunarken, alıcıların dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.