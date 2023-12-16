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Sıfır otomobil fiyatları ne oldu? 1 milyon TL'nin altında satılan araçlar hangileri? Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları

Yılın son günlerinde otomobil sektöründe hareketlilik artıyor. Çeşitli markalar, aralık ayı boyunca sıfır otomobil kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar, otomobil almak isteyenler için son fırsatlar sunuyor. 2023 yılında otomobil satışları, Ocak-Kasım döneminde yüzde 66,2 oranında artış göstererek 840.925 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 43,7 artışla 233.057 adet satıldı. Bu dönemde en çok satılan otomobil markaları ve modelleri de belli oldu. Peki, Aralık 2023'te en düşük sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:35 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:35
Sıfır otomobil fiyatları ne oldu? 1 milyon TL’nin altında satılan araçlar hangileri? Toyota, Peugeot, Opel, Skoda, Hyundai, Kia, Citroen, Dacia, Renault, Fiat kampanyaları

Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyalarına ek olarak ekstra fiyat indirimleri de yapıldı. Bu sayede, geçmiş aylara kıyasla daha ucuza otomatik vitesli otomobillere sahip olmak mümkün hale geldi. Otomatik vitesli araç satışları, son yıllarda revaçta olan bir trend.

Yeni Otomobil Kampanyaları

Otomatik Vitesli Araç Satışlarındaki Artış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuna göre, Ocak-Kasım döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satışları 690.471 adetle yüzde 82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle yüzde 17,9 pay aldı. Bu, otomatik vitesli araçlara olan talebin arttığını gösteriyor.

Opel Kampanyaları ve Fiyatlar

Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Opel Astra ise manuel ve otomatik şanzımanlı versiyonlarında farklı kredi seçenekleriyle sunuluyor. Elegance ve GS donanımlarında 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanıyla 1.252.900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C4 X ve ë-C4 X Kampanyaları

Citroen C4 X modelinde, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Ayrıca, bu modele 50 bin TL takas desteği de ekleniyor. Yüzde 100 elektrikli ë-C4 X ise, Eşarj kartı hediyesi ve benzer kredi seçenekleriyle alınabilir.

Peugeot Fırsatları

Yeni Peugeot 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları sunuyor. Peugeot 408 ve 308 modelleri de benzer kredi imkanlarıyla sunulurken, 3008 modeli için de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Toyota'dan Cazip İndirimler

Toyota C-HR Hybrid, 250 bin TL'ye varan indirimlerle 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ek olarak, 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi de mevcut. Corolla'nın bazı versiyonları ÖTV muafiyeti avantajıyla alınabilirken, sedan modelinde 200 bin TL'ye varan indirim veya yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

1 Milyon TL'nin Altında Ki Araçlar Hangileri?

Otomobil piyasasında, 2023 model araçların fiyatlarına dair güncel bilgiler önem taşıyor. Dacia, Hyundai, Citroen, Opel, Skoda, Volkswagen, Renault ve Kia markalarının bazı modellerinin güncel fiyatları şu şekildedir:

Dacia Markasının Öne Çıkan Modelleri ve Fiyatları

  • Dacia Yeni Sandero: 873.900 TL'ye sunuluyor.
  • Dacia Yeni Sandero Stepway: 857.900 TL fiyat etiketine sahip.
  • Dacia Yeni Duster: 899.000 TL olarak belirlendi.
  • Dacia Spring: Elektrikli araç segmentinde 950.000 TL fiyatla dikkat çekiyor.

Hyundai'nin Çeşitli Modelleri

  • Hyundai i10: Küçük sınıf araçlarda 760.000 TL.
  • Hyundai i20: 874.000 TL fiyatla sunuluyor.
  • Hyundai Bayon: 960.000 TL ile segmentinde yer alıyor.

Citroen'in Popüler Modelleri

  • Citroen C3: Bu model 813.000 TL fiyat etiketine sahip.
  • Citroen C-Elysee: 920.000 TL ile alıcılarına sunuluyor.

Opel'in Dikkat Çeken Modeli

  • Opel Corsa: Bu araç için belirlenen fiyat 889.900 TL.

Skoda ve Volkswagen'in Gözde Modelleri

  • Skoda Fabia: 939.900 TL'lik bir fiyatla piyasada.
  • Volkswagen Polo: 977.900 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Renault'un Cazip Fiyatlı Modelleri

  • Renault Clio: 852.000 TL'ye alıcılarını bekliyor.
  • Renault Taliant: 837.900 TL fiyatla sunuluyor.

Kia'nın Uygun Fiyatlı Seçenekleri

  • Kia Picanto: 790.000 TL ile ekonomik bir seçenek.
  • Kia Rio: 955.000 TL'ye satışa sunuluyor.
  • Kia Stonic: 965.000 TL fiyatla müşterilere sunulmakta.

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