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503,278 TL'ye Fiat Egea Sedan, 489.000 TL'ye Renault Taliant müjdesi! Sıfır kilometrede ÖTV muafiyetli kampanya!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil almayı planlayan ve ÖTV muafiyeti hakkına sahip olan tüketiciler için Fiat ve Renault, kampanyalı fiyatlarını açıkladı. Özellikle engelli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu kampanyalar, otomobil fiyatlarının ÖTV maliyeti olmadan ne kadar uygun olabileceğini gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 15:42 Güncelleme 11 Aralık 2023, 15:42
503,278 TL’ye Fiat Egea Sedan, 489.000 TL’ye Renault Taliant müjdesi! Sıfır kilometrede ÖTV muafiyetli kampanya!

Türkiye'de otomobil piyasasında en çok şikayet edilen konulardan biri, araçlara uygulanan yüksek oranlı ÖTV'dir. Sıfır kilometre bir otomobilin maliyetinin yaklaşık yüzde 40-45'ini ÖTV oluşturabiliyor. Bu durum, otomobil fiyatlarının yükselmesine neden olmakta. Ancak, ÖTV muafiyetiyle bu maliyet ortadan kalktığında, sıfır kilometre otomobillerin fiyatları oldukça uygun seviyelere düşebiliyor.

ÖTV Muafiyeti Hakkı Kimler İçin?

ÖTV muafiyeti hakkı, özellikle devlet tarafından engelli vatandaşlara sağlanan bir imkandır. Ancak bu hak, tüm engelli vatandaşlara otomatik olarak verilmiyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan bireylere bu hak tanınıyor ve sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödemeleri gerekmiyor. Yüzde 90'ın altında engel oranına sahip kişiler için ise farklı ÖTV indirim uygulamaları mevcut.

Fiat Egea ve Renault Taliant ÖTVsiz Fiyatları

Fiat Egea Sedan 2024 Engelli Araç Modelleri ve Fiyatları

  • Easy 1.4 Fire 95 HP modeli: 503,278 TL olarak belirlenmiştir.

Renault Taliant ÖTVsiz Fiyat Listesi 2023

  • 2023 Renault Taliant Joy 1.0 SCe 65 HP Benzinli Manuel modeli: 489.000 ₺ olarak açıklanmıştır.

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlara yönelik önemli bir finansal destek sağlıyor ve onların uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil sahibi olmalarını mümkün kılıyor. Fiat Egea ve Renault Taliant modelleri bu kampanya kapsamında oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu durum, engelli vatandaşların toplumda daha bağımsız ve mobil olmalarını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu kampanyalar sayesinde, daha fazla engelli vatandaş, ekonomik olarak erişilebilir otomobillere sahip olma şansını yakalıyor.

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