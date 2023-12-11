503,278 TL’ye Fiat Egea Sedan, 489.000 TL’ye Renault Taliant müjdesi! Sıfır kilometrede ÖTV muafiyetli kampanya!

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlara yönelik önemli bir finansal destek sağlıyor ve onların uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil sahibi olmalarını mümkün kılıyor. Fiat Egea ve Renault Taliant modelleri bu kampanya kapsamında oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu durum, engelli vatandaşların toplumda daha bağımsız ve mobil olmalarını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu kampanyalar sayesinde, daha fazla engelli vatandaş, ekonomik olarak erişilebilir otomobillere sahip olma şansını yakalıyor.