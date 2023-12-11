503,278 TL’ye Fiat Egea Sedan, 489.000 TL’ye Renault Taliant müjdesi! Sıfır kilometrede ÖTV muafiyetli kampanya!

Türkiye'de otomobil piyasasında en çok şikayet edilen konulardan biri, araçlara uygulanan yüksek oranlı ÖTV'dir. Sıfır kilometre bir otomobilin maliyetinin yaklaşık yüzde 40-45'ini ÖTV oluşturabiliyor. Bu durum, otomobil fiyatlarının yükselmesine neden olmakta. Ancak, ÖTV muafiyetiyle bu maliyet ortadan kalktığında, sıfır kilometre otomobillerin fiyatları oldukça uygun seviyelere düşebiliyor.
ÖTV Muafiyeti Hakkı Kimler İçin?
ÖTV muafiyeti hakkı, özellikle devlet tarafından engelli vatandaşlara sağlanan bir imkandır. Ancak bu hak, tüm engelli vatandaşlara otomatik olarak verilmiyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan bireylere bu hak tanınıyor ve sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödemeleri gerekmiyor. Yüzde 90'ın altında engel oranına sahip kişiler için ise farklı ÖTV indirim uygulamaları mevcut.