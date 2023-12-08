Fiat ve Citroen’den hodri meydan: 390.000 TL ve 593.900 TL’den sıfır otomobil müjdesi!

Günümüzde, otomobil fiyatlarındaki artış, alıcıları daha ekonomik seçeneklere yönlendiriyor. Bu bağlamda, Fiat Fiorino Cargo ve Citroen Ami gibi modeller, uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor. Bu modeller, hem bireysel hem de ticari kullanımlar için ideal çözümler sunuyor.

Citroen Ami, özellikle şehir içi kullanım için ideal bir model olarak karşımıza çıkıyor. 8 Aralık 2023 itibarıyla 390.000 TL fiyat etiketiyle sunulan bu model, ekonomik oluşuyla öne çıkıyor. Küçük boyutları ve pratik kullanımı ile şehir trafiğinde rahatlık sağlayan Ami, bütçe dostu bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Fiat Fiorino Cargo

Otomobil fiyatlarındaki artışla birlikte, hafif ticari araçlar da popülerlik kazanmaya başladı. Özellikle Fiat Fiorino Cargo, hem aile arabası hem de günlük işler için tercih edilebilen çok yönlü bir araç olarak öne çıkıyor. Fiorino Cargo'nun uygun fiyatı, onu birçok kişi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Fiat Fiorino Cargo, piyasada tercih edilen ekonomik ve çok yönlü hafif ticari araç modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bütçe dostu fiyatları ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte bu modelin detayları: