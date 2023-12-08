Dacia Sandero ve Hyundai i10 Aralık ayına damgasını vurdu! Peynir ekmek gibi satıyor

Hyundai i10 ve Dacia Yeni Sandero, benzer fiyat aralıklarında olmalarına rağmen farklı özelliklere sahip iki modeldir. Hyundai i10, daha çok şehir içi kullanım ve kompakt tasarımıyla ön plana çıkarken, Dacia Yeni Sandero daha geniş iç hacim ve bagaj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Her iki model de farklı sürüş deneyimleri ve ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır.