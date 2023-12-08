Dacia Sandero ve Hyundai i10 Aralık ayına damgasını vurdu! Peynir ekmek gibi satıyor

Hyundai i10 ve Dacia Yeni Sandero, benzer fiyat aralıklarında olmalarına rağmen farklı özelliklere sahip iki modeldir. Hyundai i10, daha çok şehir içi kullanım ve kompakt tasarımıyla ön plana çıkarken, Dacia Yeni Sandero daha geniş iç hacim ve bagaj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Her iki model de farklı sürüş deneyimleri ve ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır.
Hyundai i10 2023 Model Özellikleri ve Fiyatları
Hyundai i10, 67 PS güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI ve 84 PS güç ve 118 Nm tork üreten 4 silindirli 1.2 MPI benzinli motor seçenekleriyle sunulmaktadır. Hyundai i10, 5 ileri manuel ve AMT (otomatikleştirilmiş manuel şanzıman) seçenekleriyle alıcılarına farklı sürüş deneyimleri vadediyor.
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump: 710.000 TL
- Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT: 760.000 TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT: 780.000 TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT: 840.000 TL
Dacia Yeni Sandero 2023 Model Özellikleri ve Fiyatları
Dacia Yeni Sandero, 90 bg güç ve 142 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TCE motor seçeneğiyle pazarda yerini alıyor. Bu modelde X-Tronic (CVT) şanzıman tercih edilmiş olup, şehir içi ve dışı yakıt tüketimi oldukça ekonomik seviyelerde.
- Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg: 857.900 TL
- Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.900 TL
- Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.900 TL
- Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.900 TL
- Dacia Sandero Stepway Exptreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.900 TL