Son dakika: Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un engelleri kaldırdı! İşte pedalsız TOGG

"Aşılmadık engel kalmasın" sloganı ile uluslararası bir buluşmaya imza atan zirvede, belediyeler, hastaneler, ilaç-ecza-medikal üreticileri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri engelsiz yaşam için yaptıkları çalışmaları sergiliyorlar. Etkinlik kapsamında, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktiviteler yer alıyor.

Vatandaşların ve engelli yakınlarının oldukça ilgi gösterdiği etkinlikte, en çok dikkati ise 'engelsiz' Togg çekti. Vatandaşlar, Togg'a oldukça ilgi gösterdi. Yapılan dizayn, her engelli vatandaşın kullanımı için farklılık gösteriyor. Firma yetkilisi Mehmet Rıza Altındağ, "Ulusal mevzuatlar kapsamında, engelli bireylerin yaşamını daha ne kadar kolaylaştırırız düşündük yerli ve milli olan Togg'a el freni ve gaz uygulamasını entegre ettik. 4 araca entegre ettik. İnsanların ihtiyaçları oldukça ve daha fazla gereksinim ortaya çıktıkça, araca aparatlar eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Aracın ergonomisi bu tarz uygulamalar yapmaya çok müsait. Bir tanesini Togg fabrikası içinde yaptık. Talep geldikçe yapmaya devam edeceğiz" dedi.