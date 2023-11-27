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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2024 | Yeni yılda ÖTV indirimli otomobil güncel fiyat listesi! Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Opel, Citroen...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte açıkladığı yeniden değerleme oranı, 2024 yılında vergi, harç ve cezaların belirlenmesinde etkili olacak. Yapılan değerlendirme sonucunda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu oran, aynı zamanda engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor. İşte 2024 engelli araç limiti ve güncel otomobil fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 15:51 Güncelleme 27 Kasım 2023, 15:51
ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2024 | Yeni yılda ÖTV indirimli otomobil güncel fiyat listesi! Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Opel, Citroen...

Engelliler için ÖTV indirimli araç fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araç fiyatlarının 2024 yılındaki limiti...

ENGELLİ ARAÇ ALIMI 2024 LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.

YÖNETMELİK DEĞİŞECEK Mİ?

Engelli araç alımı konusunda yönetmeliğin değişeceği iddiaları ise henüz bir karşılık bulmadı. 1 Ocak 2024 itibariyle konunun netlik kazanması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL ENGELLİ OTOMOBİL FİYATLARI

Fiat:

  1. Fiat Egea Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP: 360.138 TL
  2. Fiat Egea Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP: 438.379 TL
  3. Fiat Egea Hatchback - Street 1.4 Fire 95 HP: 383.287 TL
  4. Fiat Egea Cross - Street 1.4 Fire 95 HP: 393.935 TL
  5. Fiat Egea Cross - Street 1.3 M.Jet 95 HP: 462.962 TL

Renault:

  1. Renault Clio - equilibre 1.0 SCe 65 hp: 394.444 TL
  2. Renault Clio - equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 439.768 TL
  3. Renault Clio - evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 457.824 TL
  4. Renault Taliant - Joy 1.0 Sce 65 bg: 387.916 TL
  5. Renault Taliant - Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 435.185 TL
  6. Renault Taliant - Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 458,287 TL

Dacia:

  1. Dacia Sandero - Essential Tce 90 bg CVT: 412.037 TL
  2. Dacia Sandero Stepway - Essential Stepway Tce 90 bg: 404.629 TL
  3. Dacia Sandero Stepway - Essential Stepway Eco-G 100 bg: 420.370 TL
  4. Dacia Sandero Stepway - Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 425.925 TL
  5. Dacia Sandero Stepway - Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 449.537 TL
  6. Dacia Duster - Essential TCe 90 bg: 416.203 TL
  7. Dacia Spring - Extreme Electric 65 bg: 448.611 TL

Hyundai:

  1. Hyundai İ10 - 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 312.500 TL
  2. Hyundai İ10 - 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 333.333 TL
  3. Hyundai İ10 - 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 342.592 TL
  4. Hyundai İ20 - 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 363.425 TL
  5. Hyundai İ20 - 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 391.203 TL
  6. Hyundai İ20 - 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 414.351 TL
  7. Hyundai Bayon - 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 425.611 TL
  8. Hyundai Bayon - 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 439.814 TL

Opel:

  1. Opel Corsa - 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 407.824 TL

Citroen:

  1. Citroen C3 - 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 376.388 TL
  2. Citroen C3 - 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 390.277 TL
  3. Citroen C3 - 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 438.888 TL
  4. Citroen C3 - 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine: 462.500 TL

Volkswagen:

  1. Volkswagen Polo - Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 427.222 TL

Skoda:

  1. Skoda Fabia - Elite 1.0 TSI 95 PS: 423.564 TL
  2. Skoda Fabia - Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 453.657 TL

Kia:

  1. Kia Picanto - Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 361.111 TL
  2. Kia Picanto - Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live: 365.740 TL
  3. Kia Picanto - Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 377.314 TL
  4. Kia Picanto - Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 377.314 TL
  5. Kia Rio - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 442.129 TL
  6. Kia Stonic - Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 418.981 TL
  7. Kia Stonic - Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 446.759 TL
  8. Kia Stonic - Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 462.962 TL

Seat:

  1. Seat Ibiza - 1.0 Evo 80 HP Style: 368.055 TL
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