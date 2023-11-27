ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2024 | Yeni yılda ÖTV indirimli otomobil güncel fiyat listesi! Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Opel, Citroen...

ENGELLİ ARAÇ ALIMI 2024 LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.