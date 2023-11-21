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Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan Kasım ayı fiyat listesi şaşkına çevirdi: Bu çılgın kampanya gönüllere maya çaldı

Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan, Türkiye'de şehir içi kullanım için ideal araçlar arasında öne çıkıyor. Bu iki modelin tasarım yapısı, donanım seçenekleri ve fiyat listeleri, sürücülerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:39 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:39
Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan Kasım ayı fiyat listesi şaşkına çevirdi: Bu çılgın kampanya gönüllere maya çaldı

Kia Picanto, küçük boyutları ile yoğun trafik ve dar sokaklarda manevra kabiliyeti sunuyor. Şehir içi kullanım için tasarlanmış bu araç, tasarım ve performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Performans ve Yakıt Ekonomisi

  • 1.0 litrelik benzinli motor, 67 beygir güç üretiyor.
  • Günlük kullanım için yeterli performans sunuyor ve yakıt ekonomisinde dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma ve Donanım Seçenekleri

  • Başlangıç fiyatı: 780.000 TL.
  • Donanım seçenekleri: Feel, Live ve Cool modelleri bulunuyor.
  • 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel modeli de 815.000 TL fiyatla sunuluyor.

Fiat Egea Sedan: Uygun Fiyatlı ve Çok Satan

Fiat Egea Sedan, ülkemizde üretilen ve en çok satılan otomobiller arasında yer alıyor. Bu model, sıfır araç alacaklar için cazip bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Kampanyalı Fiyatlar ve Modeller

  • Türkiye pazarında başlangıç fiyatı: 777.900 TL.
  • En ucuz otomobil unvanını koruyor.
  • Çeşitli donanım seçenekleri ve motor tipleri sunuluyor.

Güncel Fiyat Listesi ve Donanım Seçenekleri

  • 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: 777.900 TL.
  • 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: 946.900 TL.
  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: 1.073.900 TL.
  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.205.900 TL.
  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 827.900 TL.
  • 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: 996.900 TL.

Kia Picanto ve Fiat Egea Sedan, özellikle şehir içi kullanım için ideal araçlar olarak öne çıkıyor. Her iki model de tasarım, performans ve fiyat açısından farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Kia Picanto, küçük boyutları ve yakıt ekonomisiyle özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte avantaj sağlıyor. Fiat Egea Sedan ise, uygun fiyatlı ve çok satan bir model olarak, sıfır araç alacaklar için cazip bir seçenek sunuyor.

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