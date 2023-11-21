200.000 TL avantajlı Peugeot 308 ve 250.000 TL avantajlı Dacia Duster EDC satışa çıktı

Kampanyaların Avantajları ve Seçenekleri

Bu kampanyalar, özellikle öğretmenler ve diş hekimleri için oldukça avantajlı. Dacia ve Peugeot markalarının sunduğu bu finansal kolaylıklar, yeni bir araba almayı düşünenler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle düşük faiz oranları ve takas destekleri, bu kampanyaları daha da cazip kılıyor.

Öğretmenler ve Diş Hekimleri İçin Fırsatlar

Dosya masrafsız kredi imkanı.

Özel indirimler ve takas destekleri.

Düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri.

Kasım ayı, otomobil sektöründe cazip kampanyalar ve özel fırsatlarla dolu. Özellikle öğretmenler ve diş hekimleri, bu avantajlı tekliflerden yararlanarak yeni bir araba sahibi olabilirler. Dacia ve Peugeot, çeşitli modellerde sunduğu finansal avantajlarla, müşterilerine uygun koşullarda araç sahibi olma imkanı tanıyor.