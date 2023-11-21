200.000 TL avantajlı Peugeot 308 ve 250.000 TL avantajlı Dacia Duster EDC satışa çıktı

Kasım ayı, otomobil sektöründe öğretmenlere ve diş hekimlerine yönelik cazip kampanyalarla dolu. Bu ay, Dacia ve Peugeot markaları özellikle dikkat çekici finansal avantajlar sunuyor. İşte bu kampanyaların detayları:
Kasım ayı, otomobil sektöründe öğretmenlere ve diş hekimlerine yönelik cazip kampanyalarla dolu. Bu ay, Dacia ve Peugeot markaları özellikle dikkat çekici finansal avantajlar sunuyor. İşte bu kampanyaların detayları:
Dacia, öğretmenler ve diş hekimleri için özel olarak dosya masrafsız kredi imkanı ve 10.000 TL'lik indirim sunuyor.
Peugeot, çeşitli modellerinde farklı kredi seçenekleri sunuyor:
Bu kampanyalar, özellikle öğretmenler ve diş hekimleri için oldukça avantajlı. Dacia ve Peugeot markalarının sunduğu bu finansal kolaylıklar, yeni bir araba almayı düşünenler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle düşük faiz oranları ve takas destekleri, bu kampanyaları daha da cazip kılıyor.
Kasım ayı, otomobil sektöründe cazip kampanyalar ve özel fırsatlarla dolu. Özellikle öğretmenler ve diş hekimleri, bu avantajlı tekliflerden yararlanarak yeni bir araba sahibi olabilirler. Dacia ve Peugeot, çeşitli modellerde sunduğu finansal avantajlarla, müşterilerine uygun koşullarda araç sahibi olma imkanı tanıyor.