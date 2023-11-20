Diğer markalara gözdağı verdi! 129.000 TL’lik bu otomobil yok satıyor

Türkiye'de ve dünya genelinde elektrikli otomobiller, hem ekonomik avantajları hem de çevreye olan olumlu etkileri nedeniyle giderek daha fazla tercih ediliyor. Elektrikli araçlar, son birkaç yılda otomobil piyasasında önemli bir yer edindi. Bu araçların popülaritesindeki artış, hem teknolojik gelişmeler hem de çevre bilincinin artmasıyla yakından ilişkilidir. Elektrikli otomobiller, geleneksel yakıtla çalışan araçlara kıyasla daha az işletme masrafına sahip olup, karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Türkiye'de de bu araçlar, şehir içi ulaşımda kullanım kolaylığı ve çevreye olan katkıları sayesinde sürücüler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.

Wuling Hongguang MINI EV Piyasadaki en dikkat çekici elektrikli araç modellerinden biri olan Wuling Hongguang MINI EV, hem fiyatı hem de performansıyla ön plana çıkıyor. 4.500 dolar fiyatıyla gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla sunulan bu araç, Çin'de 28 ay boyunca kesintisiz en çok satan elektrikli otomobil oldu. Ağustos 2020'de piyasaya sürülen bu model, kısa sürede 1,1 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak, sektördeki etkileyici yükselişini gözler önüne seriyor. Elektrikli otomobilde fiyatlar iniyor! 429.000 TL'ye Fiat Egea! 695.000 TL'ye sıfır Ford satılıyor